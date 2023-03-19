NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2023 16:03
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Mert Mustafa NİŞEL Fon Kurulu Başkanı 15.12.2022 15 Hayır
Sema DOLAŞOĞLU Fon Kurulu Üyesi 10.12.2010 24 Hayır
Mehmet Fatih SUBAŞILAR Fon Kurulu Üyesi 11.02.2021 21 Hayır
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
M.Fatih Subasılar Kıdemli Uzman 0212 334 05 00 fonvetakasoperasyonlari@nnhayatemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126088
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -93,14
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.136
18:0518,9974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
18:0520,2825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1436
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3228
En Düşük
20,0839
18:051.212,27
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 39,45
|Açılış
|: 1.212,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.214,77
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9919
|18,9974
|% 0,04
|
|Euro
|20,2613
|20,2825
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,0772
|23,1929
|% 0,58
|
|Frank
|20,4493
|20,5725
|% 0,41
|
|Riyal
|5,0455
|5,0708
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|68,54
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|39,62
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.131
|8.232
|246,00
|
|Yarım
|3.986
|4.028
|120,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.014
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,62
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|13,76
|13,79
|0,52
|
|B. Petrol
|72,48
|72,48
|-2,22
|