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***NRBNK* *GARFA* *INFO* *SKYMD* *CAGFA* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.03.2022 17:41
***NRBNK* *GARFA* *INFO* *SKYMD* *CAGFA* *YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***NRBNK******GARFA******INFO******SKYMD******CAGFA******YKFKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [INFO, CAGFA, GARFA, NRBNK, SKYMD, YKFKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM52221 137.250.000 02.03.2022 11.05.2022 04.03.2022
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM52213 25.500.000 02.03.2022 11.05.2022 04.03.2022
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF62218 16.600.000 02.03.2022 03.06.2022 04.03.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA52239 231.680.000 02.03.2022 31.05.2022 04.03.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL82212 50.000.000 01.03.2022 24.08.2022 04.03.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD42222 22.728.000 02.03.2022 27.04.2022 04.03.2022
- Yapı Kredi Faktoring A.Ş. YKFKT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYAKF72219 161.000.000 02.03.2022 06.07.2022 04.03.2022


İlgili Şirketler [INFO, CAGFA, GARFA, NRBNK, SKYMD, YKFKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006531


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DOBUR 70,95 11.106.001 % 10,00  
SELVA 16,84 11.275.169 % 9,99  
SANEL 9,93 7.314.057 % 9,97  
PRKAB 43,50 26.868.358 % 9,96  
YUNSA 13,70 25.713.169 % 9,95  
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Frank 15,2451 15,3370 % 1,18  
Riyal 3,7556 3,7745 % 1,76  
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Altın Gr. 874 874 5,50  
Cumhuriyet 5.816 5.904 104,00  
Tam 5.780 5.926 95,35  
Yarım 2.794 2.867 46,13  
Çeyrek 1.401 1.433 23,06  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,37  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 -0,02  
B. Petrol 110 110 4,57  
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