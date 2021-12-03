***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [NUGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/12/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar02/12/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında açıklama kısmında NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak sehven 8,61 olarak belirtilen tavan fiyat 8,91 ve sehven 1.834.177,16 olarak belirtilen nominal 3.272.437 olarak revize edilmiştir.Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.02/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 8, 46-8,91 Fiyat aralığından 3.272.437 toplam nominal tutarlı satış ilemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 02/12/2021 tarihi itibariyle % 7,9170 sınırına ulaşmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)02/12/2021 3.272.437 3.272.437 27.830.000 24.557.563 % 8,972 % 8,972 % 7,917 % 7,917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980818BIST