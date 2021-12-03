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***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

03.12.2021 10:32
***NRBNK* *NUGYO* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***NRBNK******NUGYO******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [NUGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

02/12/2021 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında açıklama kısmında  NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak sehven 8,61 olarak belirtilen tavan fiyat 8,91 ve sehven 1.834.177,16 olarak belirtilen nominal 3.272.437 olarak revize edilmiştir. 
Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin 11. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, uyarınca kuruluşumuzun ortak olduğu Nurol GYO A.Ş. deki hisselerine ilişkin satış işlemlerine ait detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
02/12/2021 tarihinde NUROL GYO A.Ş. payları ile ilgili olarak 8, 46-8,91 Fiyat aralığından 3.272.437   toplam nominal tutarlı satış ilemi tarafımca / ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylarım / oy haklarım 02/12/2021 tarihi itibariyle % 7,9170 sınırına ulaşmıştır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/12/2021 3.272.437 3.272.437 27.830.000 24.557.563 % 8,972 % 8,972 % 7,917 % 7,917




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980818


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PKENT 4.478,20 21.710.061 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 2.705.616 % 10,00  
POLTK 409,40 7.372.538 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
KTSKR 35,72 115.809.035 % 9,98  
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Dolar 13,6571 13,7048 % 0,30  
Euro 15,4033 15,5154 % 0,04  
Sterlin 17,9902 18,0804 % -0,93  
Frank 14,6969 14,7854 % -0,80  
Riyal 3,6104 3,6285 % -0,80  
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13:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 2,70  
Altın Gr. 773 773 -6,31  
Cumhuriyet 5.201 5.280 122,00  
Tam 5.172 5.307 124,30  
Yarım 2.500 2.567 60,12  
Çeyrek 1.254 1.284 30,07  
Gümüş.Ons 22,35 22,37 -0,03  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 -0,08  
B. Petrol 71,43 71,43 1,76  
Seans Raporu 13:07
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