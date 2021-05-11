***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin fiili duruma uygun hale getirilmesi amacıyla Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesi, Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi başlıklı 6. Maddesi, Paylar başlıklı 7. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin tadiline SPK tarafından uygun görüş verilmiş, SPK görüşü Şirketimize 11.05.2021 (bugün) tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936209BIST