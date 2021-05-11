***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2021 17:41
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin fiili duruma uygun hale getirilmesi amacıyla Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesi, Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi başlıklı 6. Maddesi, Paylar başlıklı 7. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin tadiline SPK tarafından uygun görüş verilmiş, SPK görüşü Şirketimize 11.05.2021 (bugün) tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936209
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1634
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,4489
En Düşük
8,2733
12:3510,1899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1025
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
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10,2064
En Düşük
10,0522
12:35494,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,48
|Açılış
|: 494,74
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
496,35
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4347
|8,4432
|% 1,97
|
|Euro
|10,1818
|10,1899
|% 1,02
|
|Sterlin
|11,8425
|11,9019
|% 1,45
|
|Frank
|9,2471
|9,3028
|% 1,33
|
|Riyal
|2,2430
|2,2542
|% 1,91
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-14,62
|
|Altın Gr.
|494
|495
|5,38
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,27
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,05
|
|B. Petrol
|69,55
|69,55
|1,00
|
Seans Raporu
12:35
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17:55
PRKAB, CEOEM, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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YAPRK, SERVE, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:40
ISGSY, FENER, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:25
MRSHL, DGGYO, CEMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında