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***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.05.2021 17:41



***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin fiili duruma uygun hale getirilmesi amacıyla Merkez ve Şubeler başlıklı 4. Maddesi, Şirket Sermayesinin Oluşumu ve Nevi başlıklı 6. Maddesi, Paylar başlıklı 7. Maddesi, Genel Kurul başlıklı 13. Maddesinin tadiline SPK tarafından uygun görüş verilmiş, SPK görüşü Şirketimize 11.05.2021 (bugün) tebliğ edilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936209


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