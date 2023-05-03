***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.05.2023 16:47
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2023 16.02.2023 29.03.2023
Açıklamalar
06.02.2023 ve 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız kapsamında EPDK mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin ve ayrıca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 29.03.2023 tarihli açıklamamız da belirtildiği üzere 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilmiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (03.05.2023) tescil edilmiş ve 03.05.2023 tarih ve 10823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Tek metin haline getirilen esas sözleşme ekte sunulmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-7 03/05/2023 03/05/2023 10823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146355
BIST
16:584.445
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -61,46
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
16:5819,4715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5821,5569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1483
|Açılış
|: 22,2900
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|Önceki Kapanış
|: 21,8700
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21,5620
En Düşük
21,3838
16:581.261,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,29
|Açılış
|: 1.261,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:57
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.499.828
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.180.781
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,42
|158.286.076
|% 8,92
|
|CRDFA
|3,42
|21.946.268
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.169.138
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.712.971
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.495.263
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.827.092
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|KOZAL
|16,54
|1.956.054.853
|% -7,13
|
|ASTOR
|41,56
|1.280.470.720
|% -8,98
|
|GESAN
|54,35
|1.151.054.255
|% -9,87
|
|CVKMD
|155,10
|877.099.625
|% -9,30
|
|EKGYO
|5,59
|645.097.832
|% -2,78
|
|EUPWR
|82,60
|7.487.861.281
|% 4,62
|
|ODAS
|5,35
|249.647.970
|% -3,60
|
|ADESE
|1,22
|55.679.822
|% -2,40
|
|KATMR
|1,05
|43.681.471
|% -4,55
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4587
|19,4778
|% 0,08
|
|Euro
|21,5220
|21,5396
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,2826
|24,4044
|% 0,38
|
|Frank
|21,8284
|21,9599
|% 0,60
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,05
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,31
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.470
|4.560
|-51,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.287
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,97
|72,97
|-2,35
|