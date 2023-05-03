***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2023 16.02.2023 29.03.2023Açıklamalar06.02.2023 ve 16.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız kapsamında EPDK mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin ve ayrıca Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 3.500.000.000 Türk Lirası'na artırılması ve Yönetim Kuruluna verilen yetki süresinin yenilenmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadiline ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 29.03.2023 tarihli açıklamamız da belirtildiği üzere 29.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile kabul edilmiş olup, söz konusu esas sözleşme değişikliği, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından bugün (03.05.2023) tescil edilmiş ve 03.05.2023 tarih ve 10823 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Tek metin haline getirilen esas sözleşme ekte sunulmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6-7 03/05/2023 03/05/2023 10823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146355BIST