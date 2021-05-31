***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 125.194.826 85.752.007Satışların Maliyeti18 -92.761.447 -67.404.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.433.379 18.347.324BRÜT KAR (ZARAR)32.433.379 18.347.324Genel Yönetim Giderleri19 -5.879.063 -3.212.547Pazarlama Giderleri19 -13.396.471 -8.408.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 398.468 294.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.210.556 -148.893ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.345.757 6.872.187Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 403.837 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -114.909FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.749.594 6.757.278Finansman Gelirleri23 69.704 173.524Finansman Giderleri23 -11.561.584 -11.259.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)257.714 -4.328.621Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 600.759 899.713Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -679.771Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri600.759 1.579.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)858.473 -3.428.908DÖNEM KARI (ZARARI)858.473 -3.428.908Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları858.473 -3.428.908Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00900000 -0,03400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00900000 -0,03400000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.496.192 11.528.547Dönem Karı (Zararı)858.473 -3.463.306Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.536.473 17.744.839Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 8.415.700 7.320.324Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler587.449 473.907Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 587.449 473.907Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.491.880 10.821.496Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 -69.704 -437.927Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11.561.584 11.259.423Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -600.759 -865.315Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-357.797 -5.573İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler9.884.307 -1.287.264Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.777.176 6.874.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.628 -522.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.806.804 7.396.931Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.213.573 -419.585İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.213.573 -419.585Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler468.496 1.138.042Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.746.577 -8.802.982İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.511.544 92.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.235.033 -8.895.510Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)205.621 1.248.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.527.136 -1.325.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.527.136 -1.325.555Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları30.279.253 12.994.269Ödenen Faiz-610.400Alınan Faiz280.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -63.283 -7.745Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 0 -847.577YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.861.185 -4.475.345Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 246.425 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -8.357.610 -4.480.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.060.018 -4.364.961Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-297.592 -115.957Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000 5.573FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.619.396 34.061.139Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.341.951Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri127.341.951Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri37.258.759Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -17.693.975Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-17.693.975Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları13 -3.107.637 -1.688.936Ödenen Faiz-1.931.013 -1.682.208Alınan Faiz21,23 69.704 173.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.059.634YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.254.403 41.114.341NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.254.403 41.114.341DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.795.794 10.116.298DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 132.050.197 51.230.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 132.068.665 8.808.168Finansal Yatırımlar0 250.000Ticari Alacaklar8 68.170.019 71.947.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 391.327 361.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar67.778.692 71.585.496Diğer Alacaklar9 6.682.944 12.136.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6.682.944 12.136.167Stoklar6 11.594.020 12.062.516Peşin Ödenmiş Giderler10 10.232.578 4.846.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.232.578 4.846.810Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 7.379.822 7.226.849Diğer Dönen Varlıklar16 291.252 208.817ARA TOPLAM236.419.300 117.486.522TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR236.419.300 117.486.522DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Maddi Duran Varlıklar11 260.930.731 258.520.574Kullanım Hakkı Varlıkları13 19.016.437 19.539.120Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.333.784 5.436.291Peşin Ödenmiş Giderler10 2.997 170.394TOPLAM DURAN VARLIKLAR285.696.357 284.078.787TOPLAM VARLIKLAR522.115.657 401.565.309KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.806.404 42.101.902İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.806.404 42.101.902Banka Kredileri7 11.584.495 29.285.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 10.221.909 12.816.238Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 44.848.642 39.089.428Ticari Borçlar8 50.294.185 45.575.456İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 1.923.474 411.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 48.370.711 45.163.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 655.238 449.617Diğer Borçlar9 954.436 926.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 954.436 926.588Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.555.837 1.210.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.555.837 1.210.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.935 51.039ARA TOPLAM120.116.677 129.404.838TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER120.116.677 129.404.838UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar39.027.377 32.908.036İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar39.027.377 32.908.036Banka Kredileri7 31.405.448 27.748.954Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 7.621.929 5.159.082Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.456.669 1.277.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.456.669 1.277.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.437.729 4.038.488TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.921.775 38.224.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER164.038.452 167.628.894ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.077.205 233.936.415Ödenmiş Sermaye17 115.000.000 100.018.594Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 108.300.911Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 79.580.593 79.580.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 79.580.593 79.580.593Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.337.228 -35.861.457Net Dönem Karı veya Zararı858.473 90.198.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.077.205 233.936.415TOPLAM KAYNAKLAR522.115.657 401.565.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410Transferler29.798.796 -29.798.796 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -3.428.908 -3.428.908 -3.428.908Dönem Karı (Zararı)-3.428.908 -3.428.908 -3.428.908Sermaye Arttırımı18.594 18.594 18.594Dönem Sonu Bakiyeler17 100.018.594 74.540.867 -35.861.457 -3.428.908 135.269.096 135.269.096Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415Transferler90.198.685 -90.198.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 858.473 858.473 858.473Dönem Karı (Zararı)858.473 858.473 858.473Sermaye Arttırımı17 14.981.406 14.981.406 14.981.406Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)108.300.911 108.300.911 108.300.911Dönem Sonu Bakiyeler17 115.000.000 108.300.911 79.580.593 54.337.228 858.473 358.077.205 358.077.205Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)858.473 -3.428.908DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)858.473 -3.428.908Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları858.473 -3.428.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939174BIST