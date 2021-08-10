***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 233.430.210 184.254.974 108.235.384 98.502.967Satışların Maliyeti18 -175.302.818 -142.688.480 -82.541.371 -75.283.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.127.392 41.566.494 25.694.013 23.219.170BRÜT KAR (ZARAR)58.127.392 41.566.494 25.694.013 23.219.170Genel Yönetim Giderleri19 -14.387.048 -5.469.183 -8.507.985 -2.256.636Pazarlama Giderleri19 -25.915.093 -16.828.547 -12.518.622 -8.420.338Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.521.131 582.312 2.122.663 287.800Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.376.724 -294.305 -166.168 -145.412ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.969.658 19.556.771 6.623.901 12.684.584Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 584.857 144.575 181.020 259.484Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.554.515 19.701.346 6.804.921 12.944.068Finansman Gelirleri23 3.944.102 712.524 3.874.398 539.000Finansman Giderleri23 -16.399.167 -19.053.172 -4.837.583 -7.793.749SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.099.450 1.360.698 5.841.736 5.689.319Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -238.439 -214.317 -839.198 -1.114.030Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -2.472.010 0 -1.792.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-238.439 2.257.693 -839.198 678.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289DÖNEM KARI (ZARARI)5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.541.189 19.297.418Dönem Karı (Zararı)5.861.011 1.146.381Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.161.354 35.050.012Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.256.162 16.463.860Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler750.505 662.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler750.505 662.230Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.455.065 17.813.072Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.944.102 -1.240.100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.399.167 19.053.172Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler238.439 214.317Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-538.817 -103.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.708.131 -14.881.199Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.079.949 -20.031.951İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)58.791 15.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.021.158 -20.047.710Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.627.572 2.024İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.627.572 2.024Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-200.536 2.007.173Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.271.270 2.015.958İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.513 162.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.334.783 1.853.050Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.544.823 1.248.171Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.072.407 -122.574Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-4.072.407 -122.574Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları40.730.496 21.315.194Alınan Faiz909.603 235.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-98.910 -45.886Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -2.207.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.179.862 -7.764.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri822.443 141.460Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri822.443 141.460Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.252.305 -7.656.372Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.252.305 -7.656.372Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri250.000 -250.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.786.591 16.002.117Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.282.315 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.282.315 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri42.878.603Kredilerden Nakit Girişleri42.878.603Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.065.857 -16.373.555Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.065.857 -16.373.555Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.489.154 -3.647.475Ödenen Temettüler-32.500.000 0Ödenen Faiz-5.384.815 -7.567.980Alınan Faiz3.944.102 712.524Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.147.918 27.534.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.147.918 27.534.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.795.794 10.116.298DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ82.943.712 37.650.921Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 82.967.485 8.808.168Finansal Yatırımlar0 250.000Ticari Alacaklar8 70.776.849 71.947.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 302.908 361.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar70.473.941 71.585.496Diğer Alacaklar9 2.508.595 12.136.167İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.508.595 12.136.167Stoklar6 12.263.052 12.062.516Peşin Ödenmiş Giderler10 7.570.539 4.846.810İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.570.539 4.846.810Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 5.407.826 7.226.849Diğer Dönen Varlıklar16 248.906 208.817ARA TOPLAM181.743.252 117.486.522TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR181.743.252 117.486.522DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Maddi Duran Varlıklar11 258.847.898 258.520.574Kullanım Hakkı Varlıkları13 14.943.099 19.539.120Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.067.252 5.436.291Peşin Ödenmiş Giderler10 2.997 170.394TOPLAM DURAN VARLIKLAR279.273.654 284.078.787TOPLAM VARLIKLAR461.016.906 401.565.309KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.792.019 42.101.902İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.792.019 42.101.902Banka Kredileri7 11.438.289 29.285.664Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 4.353.730 12.816.238Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 56.051.631 39.089.428Ticari Borçlar8 39.524.573 45.575.456İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 475.443 411.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 39.049.130 45.163.526Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.994.440 449.617Diğer Borçlar9 2.706.201 926.588İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.706.201 926.588Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.591.019 1.210.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.591.019 1.210.808Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler84.664 51.039ARA TOPLAM117.744.547 129.404.838TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.744.547 129.404.838UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.876.699 32.908.036İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.876.699 32.908.036Banka Kredileri7 0 27.748.954Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 6.876.699 5.159.082Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.548.915 1.277.532Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.548.915 1.277.532Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 4.276.927 4.038.488TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.702.541 38.224.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER130.447.088 167.628.894ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar330.569.818 233.936.415Ödenmiş Sermaye17 115.000.000 100.018.594Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 108.290.986Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 79.580.593 79.580.593Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 79.580.593 79.580.593Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.859.222Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.978.006 -35.861.457Net Dönem Karı veya Zararı5.861.011 90.198.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR330.569.818 233.936.415TOPLAM KAYNAKLAR461.016.906 401.565.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410Transferler29.798.796 -29.798.796Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 1.146.381 1.146.381 1.146.381Dönem Karı (Zararı)1.146.381 1.146.381 1.146.381Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.979.726Dönem Sonu Bakiyeler17 100.000.000 79.520.593 -35.861.457 1.146.381 144.805.517 144.805.517Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415Transferler2.859.222 87.339.463 -90.198.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 5.861.011 5.861.011 5.861.011Dönem Karı (Zararı)5.861.011 5.861.011 5.861.011Sermaye Arttırımı17 14.981.406 14.981.406 14.981.406Kar Payları-32.500.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)108.290.986 108.290.986 108.290.986Dönem Sonu Bakiyeler17 115.000.000 108.290.986 79.580.593 18.978.006 5.861.011 330.569.818 330.569.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.861.011 1.146.381DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.861.011 1.146.381Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.861.011 1.146.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956628BIST