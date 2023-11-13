***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Muş İli Bulanık İlçesinde yapılması planlanan 18.761,08 kWp'lık GES yatırımı doğrultusunda bugün (13.11.2023) proje ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulunularak ÇED süreci başlatılmıştır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217632BIST