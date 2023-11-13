***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 19:22
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı Muş İli Bulanık İlçesinde yapılması planlanan 18.761,08 kWp'lık GES yatırımı doğrultusunda bugün (13.11.2023) proje ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulunularak ÇED süreci başlatılmıştır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217632
BIST
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18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
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|Önceki Kapanış
|: 7.771
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7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0875
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
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28,6779
En Düşük
28,5658
18:0530,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0294
|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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30,6508
En Düşük
30,5915
18:051.789,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
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|Açılış
|: 1.789,19
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|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
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1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5773
|28,6216
|% 0,11
|
|Euro
|30,5976
|30,6256
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9946
|35,1701
|% -0,02
|
|Frank
|31,5816
|31,7719
|% -0,00
|
|Riyal
|7,5994
|7,6375
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|866,51
|870,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,33
|990,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,77
|82,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,32
|1.946,63
|% 0,66
|