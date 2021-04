***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBULÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Aksaray Tesis: Bahçesaray Mah. Adana Cad. Hamidiye Merkez / AKSARAYAntalya Tesis: 4. Bölge Çıplaklı Köyü Kepez / ANTALYABolu Tesis: Paşaköy Mah. Yeni Terminal Sokak No:1 / BOLUBursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSABursa Tesis-2: Engürücük Mah. Engürücük Sok. No:424/A Gemlik / BURSADenizli Tesis: Hacıeyüp Mevkii Merkez / DENİZLİElazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞEskişehir Tesis: Hisar Mah. Bursa Karayolu No:684 Tepebaşı / ESKİŞEHİRİstanbul Tesis: Alibeyköy Mah. Atatürk Caddesi No:118 Eyüpsultan / İSTANBULİzmir Tesis: Çapak Köyü Deringöz Mevkii Torbalı / İZMİRKayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİKırıkkale Tesis: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez / KIRIKKALEKırklareli Tesis: Ada:515 , Pafta: - , Parsel:41 ) Lüleburgaz / KIRKLARELİKocaeli Tesis: Şekerpınar2 Mahallesi Çayırova / KOCAELİKocaeli Tesis-2: Cumhuriyet Mah. Çetin Sok. No:6B Çayırova / KOCAELİKonya Tesis: Emirgazi Mah. Taşoluk Sokak Karatay / KONYAKonya Tesis-2: Dokuz Mah. Yeni İstanbul Cad. No:306A-1 Selçuklu / KONYAMersin Tesis: Karaduvar Mah. 133. Cad. (Cumhuriyet Bulv.) No:125 Merkez / MERSİNOrdu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDUOsmaniye Tesis: Toprakkale Köyü Karataş Mevkii Toprakkale / OSMANİYERize Tesis: Asmalık Mahallesi Merkez / RİZESakarya Tesis: 1. Bölge Pirahmetler Mahallesi Karaağaçlık Adapazarı / SAKARYAİnternet Adresi www.naturelgaz.comElektronik Posta AdresiE-postainvestor@naturelgaz.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL 0212 613 70 80 0212 567 32 33Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoNevin Ertuğrul Mali İşler Direktörü 01.04.2021 0212 613 70 80Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (?Şirket? veya ?Naturelgaz?) taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir.Şirketin Süresi ŞİRKET SÜRESİZ OLARAK KURULMUŞTUR.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 01.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 34500000 TRY 115000000 TRY 30 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilEROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilOĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız ÜyeAKSEL GOLDENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürNEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler DirektörüMARİO DA