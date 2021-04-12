***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2021 16:52
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Aksaray Tesis: Bahçesaray Mah. Adana Cad. Hamidiye Merkez / AKSARAY
Antalya Tesis: 4. Bölge Çıplaklı Köyü Kepez / ANTALYA
Bolu Tesis: Paşaköy Mah. Yeni Terminal Sokak No:1 / BOLU
Bursa Tesis: Canbazlar Köyü Sazlık Mevkii Gürsu / BURSA
Bursa Tesis-2: Engürücük Mah. Engürücük Sok. No:424/A Gemlik / BURSA
Denizli Tesis: Hacıeyüp Mevkii Merkez / DENİZLİ
Elazığ Tesis: Kıraç Mah. Bingöl Cad-2 No: 27/1 Akçakiraz Merkez / ELAZIĞ
Eskişehir Tesis: Hisar Mah. Bursa Karayolu No:684 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
İstanbul Tesis: Alibeyköy Mah. Atatürk Caddesi No:118 Eyüpsultan / İSTANBUL
İzmir Tesis: Çapak Köyü Deringöz Mevkii Torbalı / İZMİR
Kayseri Tesis : Örenşehir Mahallesi Melek Sokak No:30 İncesu / KAYSERİ
Kırıkkale Tesis: Sağlık Mah. Abdi İpekçi Cad. No:12 Hacılar Merkez / KIRIKKALE
Kırklareli Tesis: Ada:515 , Pafta: - , Parsel:41 ) Lüleburgaz / KIRKLARELİ
Kocaeli Tesis: Şekerpınar2 Mahallesi Çayırova / KOCAELİ
Kocaeli Tesis-2: Cumhuriyet Mah. Çetin Sok. No:6B Çayırova / KOCAELİ
Konya Tesis: Emirgazi Mah. Taşoluk Sokak Karatay / KONYA
Konya Tesis-2: Dokuz Mah. Yeni İstanbul Cad. No:306A-1 Selçuklu / KONYA
Mersin Tesis: Karaduvar Mah. 133. Cad. (Cumhuriyet Bulv.) No:125 Merkez / MERSİN
Ordu Tesis: Karapınar Mahallesi Okul Yanı Mevkii Küme Evleri No:5/1 Altınordu / ORDU
Osmaniye Tesis: Toprakkale Köyü Karataş Mevkii Toprakkale / OSMANİYE
Rize Tesis: Asmalık Mahallesi Merkez / RİZE
Sakarya Tesis: 1. Bölge Pirahmetler Mahallesi Karaağaçlık Adapazarı / SAKARYA
İnternet Adresi www.naturelgaz.com
Elektronik Posta Adresi
E-posta
investor@naturelgaz.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ESENTEPE MAHALLESİ BÜYÜKDERE CADDESİ 193 APT BLOK NO: 193 İÇ KAPI NO: 2 34394 ŞİŞLİ/İSTANBUL 0212 613 70 80 0212 567 32 33
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nevin Ertuğrul Mali İşler Direktörü 01.04.2021 0212 613 70 80
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (?Şirket? veya ?Naturelgaz?) taşımalı doğal gaz sektöründe (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) faaliyet göstermektedir.
Şirketin Süresi ŞİRKET SÜRESİZ OLARAK KURULMUŞTUR.
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 01.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 34500000 TRY 115000000 TRY 30 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
EROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
SERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ERCAN NURİ ERGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
OĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye
AKSEL GOLDENBERG Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN TAHSİN TURAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür
NEVİN ERTUĞRUL Mali İşler Direktörü Üst Düzey Yönetici Mali İşler Direktörü
MARİO DA