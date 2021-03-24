***NTGAZ* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.03.2021 17:04
***NTGAZ******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920206
BIST
17:101.407
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 29,16
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:107,9358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:109,4296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0318
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:10440,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,67
|Açılış
|: 440,27
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:10
|PEKGY
|2,20
|58.378.133
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.460.095
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.729.099
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|67.041.126
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.092.025
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,65
|446.167.627
|% -3,44
|
|EMKEL
|2,59
|8.743.914
|% -2,26
|
|BJKAS
|5,84
|245.807.296
|% -1,68
|
|AVHOL
|8,94
|7.643.395
|% -1,32
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,23
|6.296.578.231
|% 0,56
|
|SASA
|47,74
|1.506.322.154
|% 9,40
|
|FROTO
|209,70
|845.238.399
|% 3,26
|
|SISE
|7,30
|821.790.375
|% 3,25
|
|AKBNK
|4,94
|811.346.151
|% 2,92
|
|GARAN
|7,23
|6.296.578.231
|% 0,56
|
|TSKB
|1,45
|326.195.717
|% 5,07
|
|YKBNK
|2,25
|506.083.923
|% 2,74
|
|SKBNK
|1,20
|226.868.542
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,91
|324.587.319
|% 3,24
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9292
|7,9358
|% -0,05
|
|Euro
|9,4034
|9,4296
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,8094
|10,8636
|% -0,72
|
|Frank
|8,4116
|8,4623
|% -0,66
|
|Riyal
|2,1022
|2,1128
|% -0,41
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|3,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.906
|2.981
|16,92
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|8,19
|
|Çeyrek
|704
|721
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,98
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:24PENGD
Yüzde 9.84 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 343, 080 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde 6.23 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 003, 218 adet işlem
-
17:23MEGAP
Yüzde 6.23 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 003, 218 adet işlem
-
17:22AVTUR
Yüzde 5.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 493, 430 adet işlem
-
17:21TSKB
Yüzde 5.80 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 502, 215 adet işlem