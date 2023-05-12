***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 11:58
***NTHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NTHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NTHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150732
BIST
14:034.835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -13,01
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0319,6049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0582
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0321,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:031.263,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.263,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:03
|AVHOL
|25,54
|28.707.445
|% 9,99
|
|IMASM
|24,00
|60.694.033
|% 8,60
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|LUKSK
|69,35
|6.915.144
|% 6,77
|
|ARSAN
|6,48
|4.007.660
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.877.275
|% -8,19
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|BOBET
|18,58
|94.035.944
|% -6,54
|
|PAMEL
|163,60
|40.502.444
|% -6,08
|
|ISCTR
|14,57
|4.819.574.724
|% 3,33
|
|KCHOL
|98,45
|3.550.703.399
|% 1,92
|
|THYAO
|133,80
|3.310.973.834
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,03
|2.389.744.893
|% 4,34
|
|TUPRS
|72,00
|2.188.755.335
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,57
|4.819.574.724
|% 3,33
|
|YKBNK
|12,03
|2.389.744.893
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,94
|1.034.479.756
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,19
|2.139.997.412
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,44
|255.429.664
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5849
|19,6049
|% 0,30
|
|Euro
|21,3546
|21,3687
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8370
|21,9685
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2078
|5,2339
|% 0,22
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-10,01
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|9.336
|9.478
|-178,00
|
|Tam
|9.358
|9.638
|-134,32
|
|Yarım
|4.593
|4.771
|-93,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.371
|-54,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,21
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:18GSDHO
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 2.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 276, 749 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 4, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 44, 412.00 milyon TL de
-
14:17EPLAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 498 adet işlem
-
14:16KOZAA
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 34.36 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 370, 012 adet işlem
-
14:15GLYHO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 570, 695 adet işlem