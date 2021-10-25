***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizce geri alınan payların itfası için sermaye azaltımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırPay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamında Geri Alınan Paylar içinden elde tutma süresi dolan payların iptali.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2021Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? HayırOrtakların Paylarından İptal Yapılacak mı? HayırKonu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ? EvetMevcut Sermaye (TL) 563.875.937Ulaşılacak Sermaye (TL) 419.423.810Pay İhracı/İptali BilgileriPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 144.452.127 25,61771Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)TOPLAM 563.875.937 0 0 144.452.127 25,61771Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin 22.10.2021 (bugün) tarihli Yönetim Kurulu Kararı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri ve bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları kapsamındaToplantı tarihine kadar nakden Geri Alınan Paylar toplamı 228.370.116 TL'dir. Bu tutarın içinden elde tutma süresi dolan payların tutarı 144.452.127 TL'dir.Şirketimiz 144.452.127 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 419.423.810 TL'ye indirilmesine, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına, Olağanüstü Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine,Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı veya bir kısmı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, uygun bulunan bir talep olursa talebin miktarına bağlı olarak geri alınan paylardan satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına ve kısmi satış gerçekleşirse elimizde kalacak payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi işlemine devam edilmesine,Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972146BIST