***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Sermaye Azaltımı İşlemleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniRevize Yönetim Kurulu kararı alınacak olup süreç tekrar başlatılacaktır.İptal Edilen SüreçDiğer Pay İhracı / İptaline İlişkin Bildirimhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272133BIST