***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin tescili hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddelerSPK Başvuru Tarihi 15.04.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 27.05.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ToplantısındaŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmemizin 8. ve 9. maddelerinin tadili hususu gündemin 11. maddesinde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2022 tarih ve 10586 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033247BIST