***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.05.2022 10:10
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8. ve 9. maddeler
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 27.05.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 600.000.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 yılları olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşmemizin 8. ve 9. maddelerinin tadili hususu gündemin 11. maddesinde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.05.2022 tarih ve 10586 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NTHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033247
BIST