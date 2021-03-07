***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.03.2021 10:34
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, mevcut sokağa çıkma yasağını tüm ilçe ve ilçelere bağlı yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 15.03.2021 saat 05:00'a kadar uzatmış olup kapsamını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir
* 08 Mart 2021 tarihinden 13 Mart 2021 saat 05.00'a kadar, gece 21.00'dan sabah saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
* 13 Mart 2021 saat 05.00' dan 15.Mart 2021 saat 05.00'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanır.
Bu kararlar sonucunda K.K.T.C.'de bulunan tüm otel ve casinolarımız söz konusu tarihe kadar kapalı olacaktır.
Saygıdeğer Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915744
BIST
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|ISBIR
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|9.678.540
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|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
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|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
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|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
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|LINK
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|20.819.759
|% -10,00
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|KENT
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|9.011.478
|% -10,00
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|CASA
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|THYAO
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|% 0,41
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|1.134.746.108
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|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
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|PETKM
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|2.449.980.674
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|EKGYO
|2,46
|798.778.375
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|TSKB
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|DOHOL
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
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|Euro
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|8,9870
|% -0,32
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|Sterlin
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|% -0,02
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|Frank
|8,0621
|8,1106
|% 0,12
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|Riyal
|2,0022
|2,0123
|% 0,26
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.699
|1.699
|1,85
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|Altın Gr.
|411
|411
|0,95
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|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
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|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
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|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
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|Çeyrek
|657
|673
|0,32
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|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|-0,17
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|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,04
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|B. Petrol
|69,49
|69,49
|2,75
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