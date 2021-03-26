***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporunun yayınlanma tarihi ek süre talebimiz sonrasında, 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştı.Ek süre talebine konu olan sebeplerin sürekliliği ve halen devam eden denetim çalışmalarımızın tamamlanması için ikinci kez ek süre talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporumuzun gönderim tarihi 02/04/2021 (dahil) uzatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921152BIST