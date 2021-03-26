***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 17:59
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporunun yayınlanma tarihi ek süre talebimiz sonrasında, 26.03.2021 (dahil) tarihine kadar uzatılmıştı.
Ek süre talebine konu olan sebeplerin sürekliliği ve halen devam eden denetim çalışmalarımızın tamamlanması için ikinci kez ek süre talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmış ve 31.12.2020 tarihli konsolide finansal raporumuzun gönderim tarihi 02/04/2021 (dahil) uzatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921152
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0334
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0939
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,1474
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05447,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,48
|Açılış
|: 447,95
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,71
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0286
|8,0334
|% 1,18
|
|Euro
|9,4751
|9,5030
|% 1,58
|
|Sterlin
|11,0484
|11,1038
|% 1,71
|
|Frank
|8,5174
|8,5687
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1360
|2,1467
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,97
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,48
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,08
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|2,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
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17:57XU100
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17:52
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