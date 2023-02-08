***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 15:20
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.12.2022 tarihli duyurusuyla kamuyu bilgilendirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılma süresi 2023 yılı içinde muhtelif tarihlerde dolacak olan 18.033.149,28 TL nominal bedelli geri alınan paylarımız için itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılma süresi 31.12.2024 olacak şekilde ek süre verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/109 sayılı toplantısında, söz konusu payların itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesine karar verildiği, 08.02.2023 tarihi (bugün) itibarıyla şirketimize tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111434
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,67
|Açılış
|: 1.132,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8240
|18,8295
|% 0,03
|
|Euro
|20,1866
|20,1936
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6377
|22,7512
|% 0,17
|
|Frank
|20,3619
|20,4846
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,26
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|1,70
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.691
|7.755
|0,00
|
|Yarım
|3.757
|3.795
|0,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.897
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,13
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,53
|
Seans Raporu
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