***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.12.2022 tarihli duyurusuyla kamuyu bilgilendirdiğimiz, sermayemizin %10'unu aşan itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılma süresi 2023 yılı içinde muhtelif tarihlerde dolacak olan 18.033.149,28 TL nominal bedelli geri alınan paylarımız için itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılma süresi 31.12.2024 olacak şekilde ek süre verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuruSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarih ve 4/109 sayılı toplantısında, söz konusu payların itfa ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilmesine karar verildiği, 08.02.2023 tarihi (bugün) itibarıyla şirketimize tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111434BIST