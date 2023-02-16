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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2023 20:17
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. 14.02.2023 tarih ve E-18454353-100.04.02-15135 sayılı "BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması Hakkında " duyurusu kapsamında şirketimizin devam etmekte olan Pay Alım Programımız veya İşlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.   17.12.2020 tarihli yapılan özel durum açıklamasına konu Yönetim Kurulu kararımız ile Pay Alım Programımız ve işlemlerimiz halen devam etmektedir. Bildirim yaptığımız 16.02.2023 bugün itibarıyla
Geri Alım Amacı:                Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak. Yönetim Kurulu Karar Tarihi:17.12.2020 Öngörülen Azami Süresi:Süresiz Azami Pay Adedi:        50.000.000 adet Azami Fon Tutarı:        175.000.000,00 TL Gerçekleşen Pay Alım Adedi:15.784.091 Adet Gerçekleşen Pay Alım Tutarı:87.670.534,04 TL'dir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114531


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Cumhuriyet 7.521 7.635 4,00  
Tam 7.593 7.660 25,00  
Yarım 3.710 3.748 12,00  
Çeyrek 1.855 1.874 6,00  
Gümüş.Ons 21,68 21,70 0,04  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 0,02  
B. Petrol 85,48 85,48 0,10  
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