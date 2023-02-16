***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 20:17
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. 14.02.2023 tarih ve E-18454353-100.04.02-15135 sayılı "BIST Geri Alım Endeksi Oluşturulması Hakkında " duyurusu kapsamında şirketimizin devam etmekte olan Pay Alım Programımız veya İşlemlerine ilişkin aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 17.12.2020 tarihli yapılan özel durum açıklamasına konu Yönetim Kurulu kararımız ile Pay Alım Programımız ve işlemlerimiz halen devam etmektedir. Bildirim yaptığımız 16.02.2023 bugün itibarıyla
Geri Alım Amacı: Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak. Yönetim Kurulu Karar Tarihi:17.12.2020 Öngörülen Azami Süresi:Süresiz Azami Pay Adedi: 50.000.000 adet Azami Fon Tutarı: 175.000.000,00 TL Gerçekleşen Pay Alım Adedi:15.784.091 Adet Gerçekleşen Pay Alım Tutarı:87.670.534,04 TL'dir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114531
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.116,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8469
|18,8520
|% 0,02
|
|Euro
|20,1853
|20,1945
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5802
|22,6934
|% -0,12
|
|Frank
|20,3134
|20,4357
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0092
|5,0343
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,54
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|2,39
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.593
|7.660
|25,00
|
|Yarım
|3.710
|3.748
|12,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,02
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|0,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem