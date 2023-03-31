***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2023 16:36
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31.03.2023 tarihli bugünkü toplantısında,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Figen KUZANLI'nın 31.03.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılması nedeniyle yerine,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince
"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi ve şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Sn. Gülşah ŞAMLI'nın 01.04.2023 tarihinden itibaren "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130318
BIST
17:404.840
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -56,54
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:4019,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:4020,8830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0554
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8447
17:401.220,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.220,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:38
|EKSUN
|86,50
|44.184.979
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|64.007.553
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|36.967.768
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.854.929
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|27.366.391
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|DGGYO
|42,94
|3.872.286
|% -9,98
|
|BVSAN
|65,90
|669.001.138
|% -9,97
|
|EMNIS
|41,40
|488.452
|% -9,96
|
|ASTOR
|53,30
|2.625.312.853
|% -0,56
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|KOZAL
|21,40
|2.439.281.257
|% 2,20
|
|TUPRS
|531,60
|2.322.858.410
|% -1,37
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,56
|836.995.125
|% 9,40
|
|ISCTR
|13,27
|2.076.010.192
|% -1,85
|
|ALBRK
|2,90
|451.019.315
|% 3,20
|
|AKFYE
|17,10
|2.467.404.396
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,25
|731.862.225
|% -2,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1841
|19,1891
|% 0,11
|
|Euro
|20,8634
|20,8830
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6664
|23,7850
|% -0,05
|
|Frank
|20,9391
|21,0653
|% 0,16
|
|Riyal
|5,0947
|5,1203
|% 0,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.220
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.230
|8.320
|2,00
|
|Yarım
|4.034
|4.071
|1,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.035
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,77
|14,78
|0,04
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,68
|
Seans Raporu
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