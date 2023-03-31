***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.03.2023 tarihli bugünkü toplantısında,Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Figen KUZANLI'nın 31.03.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılması nedeniyle yerine,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince"Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" sahibi ve şirketimizde tam zamanlı olarak çalışan Sn. Gülşah ŞAMLI'nın 01.04.2023 tarihinden itibaren "Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130318BIST