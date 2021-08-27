***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
27.08.2021 18:29
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince 27.08.2021 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,34 - 4,50 TL fiyat aralığından
1.750.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.08.2021 tarihi itibariyle %40,15 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/08/2021 1.750.000 0 1.750.000 224.671.278,98 226.421.278,98 % 39,84 % 39,84 % 40,15 % 40,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960841
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3457
18:059,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05485,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 485,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3475
|8,3497
|% -0,46
|
|Euro
|9,8413
|9,8539
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4520
|11,5094
|% -0,01
|
|Frank
|9,1151
|9,1700
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2197
|2,2309
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|14,89
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
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