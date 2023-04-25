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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25.04.2023 19:26
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin kendi paylarının geri alımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 18.04.2023 tarihli bildirimde "Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)" sütununa sehven hatalı girilen başlangıç tutarı düzeltilmiştir.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık NET HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.12.2020
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 50.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 175.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 9.477 0,002 10,73 17.315.448 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 30.000 0,005 10,74 17.324.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,75 17.354.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,76 17.369.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 95.000 0,017 10,77 17.384.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 160.000 0,028 10,78 17.479.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 75.000 0,013 10,79 17.639.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,8 17.714.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 15.000 0,003 10,81 17.729.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 15.03.2023 40.000 0,007 10,82 17.744.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 15.000 0,003 11,7 17.784.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,71 17.799.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 30.000 0,005 11,72 17.829.925 -
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 18.04.2023 45.000 0,008 11,73 17.859.925 -

Ek Açıklamalar
17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararımız ile "Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşulların devam ettiği hususu göz önünde bulundurularak piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi ve borsada Şirketimiz paylarında ilave likidite sağlanarak sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunmak" amacıyla, Şirketimiz paylarının geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısı 50.000.000 adet ve azami fon tutarı ise 175.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 17.12.2020 tarihinden 15.03.2023 tarihine kadar toplam 17.315.448 adet karşılığı 103.272.064,90 TL tutarında hisse alımı işlemi gerçekleştirilmiş olup "Pay Alım Satım Bildirimi" şablonu kullanılarak kamuya açıklanmıştır.
Şablon değişikliği nedeniyle, 15.03.2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilen alımlar "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" şablonu kullanılarak yapılacaktır.
18.04.2023 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,70 TL - 11,73 TL fiyat aralığından 120.000 TL toplam nominal bedelli 1.406.250,00 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.04.2023 tarihi itibariyle % 16,29 sınırına ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140972


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Tam 9.087 9.293 101,00  
Yarım 4.438 4.537 43,00  
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