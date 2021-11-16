***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 11:43
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977986
BIST
12:021.708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,25
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
12:0210,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1149
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
12:0211,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1356
|Açılış
|: 11,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6239
En Düşük
11,4245
12:02612,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 9,37
|Açılış
|: 612,12
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
613,06
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ELITE
|19,72
|89.560.750
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|ESCAR
|24,88
|23.055.856
|% 7,99
|
|DOAS
|45,82
|93.874.374
|% 7,81
|
|OYLUM
|8,03
|7.621.388
|% -8,33
|
|NUGYO
|10,17
|4.828.065
|% -6,87
|
|HEDEF
|3,40
|13.473.339
|% -5,29
|
|TUREX
|13,32
|13.325.897
|% -4,93
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|GARAN
|12,31
|1.705.906.475
|% 5,85
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|ISCTR
|7,07
|910.284.928
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,47
|1.498.849.509
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,19
|286.935.718
|% -4,03
|
|AKBNK
|7,25
|1.567.246.557
|% 4,02
|
|PETKM
|7,89
|1.182.529.790
|% -0,50
|
|TSKB
|1,64
|235.037.922
|% -4,65
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1658
|10,1717
|% 1,13
|
|Euro
|11,5638
|11,5733
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,6517
|13,7202
|% 1,53
|
|Frank
|10,9408
|11,0067
|% 1,07
|
|Riyal
|2,7020
|2,7155
|% 1,04
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|8,80
|
|Altın Gr.
|611
|611
|8,29
|
|Cumhuriyet
|4.035
|4.096
|69,00
|
|Tam
|4.019
|4.120
|73,04
|
|Yarım
|1.943
|1.993
|35,34
|
|Çeyrek
|974
|997
|17,67
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,23
|8,24
|0,11
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,70
|