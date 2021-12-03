***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 13:47
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980849
BIST
15:181.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 32,05
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
15:1813,7410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0777
|Açılış
|: 13,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
15:1815,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0458
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
15:18783,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,41
|Açılış
|: 783,51
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MAKTK
|3,74
|43.686.436
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.883.350
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.757.784
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|182.351.411
|% -9,92
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|GARAN
|11,75
|1.192.635.428
|% 0,86
|
|KRDMD
|9,41
|1.150.518.086
|% 0,64
|
|KOZAL
|134,90
|963.380.742
|% 4,65
|
|SISE
|13,36
|940.725.533
|% 0,30
|
|TSKB
|1,60
|451.345.113
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|225.071.317
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,46
|602.335.192
|% 1,76
|
|THYAO
|18,76
|2.617.822.380
|% 2,79
|
|ODAS
|1,60
|213.746.478
|% 3,90
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7278
|13,7410
|% 0,57
|
|Euro
|15,5245
|15,5546
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,2098
|18,3012
|% 0,28
|
|Frank
|14,9232
|15,0131
|% 0,72
|
|Riyal
|3,6608
|3,6792
|% 0,59
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|4,62
|
|Altın Gr.
|785
|785
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.174
|5.252
|94,00
|
|Tam
|5.156
|5.290
|107,61
|
|Yarım
|2.492
|2.559
|52,05
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,03
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,96
|
Seans Raporu
15:18
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 31 artarak (% 1.65 ) 2, 053
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15:32
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MAKTK, PKENT
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15:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KRDMD
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15:32XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 21, 136.00 milyon TL de
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15:32EGEPO
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 156, 410 adet işlem