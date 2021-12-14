***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2021 11:12
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983057
BIST
15:442.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,77
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
15:4414,7251
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,3288
|Açılış
|: 21,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8300
|
14,7632
En Düşük
14,3636
15:4416,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,4116
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
16,6400
En Düşük
16,1749
15:44836,25
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 16,63
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TETMT
|275,00
|6.043.452
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.133.871
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.291.759
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.378.815
|% 9,99
|
|HEDEF
|7,16
|107.940.544
|% 9,98
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|ATLAS
|1,34
|5.233.921
|% -7,59
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|THYAO
|24,12
|3.900.715.006
|% 6,82
|
|GARAN
|12,16
|2.990.777.961
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|2.601.912.659
|% 0,34
|
|SISE
|16,28
|2.205.845.438
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,86
|1.683.395.307
|% -1,03
|
|EKGYO
|2,66
|1.284.001.327
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,86
|1.683.395.307
|% -1,03
|
|TSKB
|1,68
|698.659.636
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,24
|424.114.505
|% -1,59
|
|GARAN
|12,16
|2.990.777.961
|% 0,00
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7280
|14,7390
|% 2,38
|
|Euro
|16,5802
|16,6226
|% 2,53
|
|Sterlin
|19,4202
|19,5176
|% 2,34
|
|Frank
|15,8277
|15,9230
|% 2,06
|
|Riyal
|3,9056
|3,9252
|% 2,09
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-0,93
|
|Altın Gr.
|836
|836
|16,37
|
|Cumhuriyet
|5.549
|5.633
|141,00
|
|Tam
|5.524
|5.668
|145,11
|
|Yarım
|2.670
|2.742
|70,20
|
|Çeyrek
|1.339
|1.371
|34,86
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,31
|10,32
|0,15
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,70
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
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15:57EUHOL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 109, 115 adet işlem
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15:56BURVA
Yüzde 4.25 oranında artışla 27.48 lira fiyatla işlem gören hissede 875, 817 adet işlem
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15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 2 artarak (% 0.73 ) 2, 386
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15:55XU100
Endeks 2, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 38, 232.00 milyon TL de
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15:55THYAO
Yüzde 6.82 oranında artışla 24.12 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 041, 169 adet işlem