***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2021 13:59
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985434
BIST
15:071.759
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -44,95
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:0711,0574
En Yüksek
|Değişim
|: -9,29%
|| -1,1325
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:0712,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -8,78%
|| -1,2157
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:07632,96
En Yüksek
|Değişim
|: -10,57%
|| -74,84
|Açılış
|: 632,96
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:05
|PENTA
|359,70
|31.067.394
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|12.799.793
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|GLCVY
|12,18
|28.247.678
|% 9,24
|
|DZGYO
|2,34
|84.276.151
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|157.573.666
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,81
|2.780.519.863
|% -0,59
|
|SISE
|12,78
|2.161.520.184
|% -3,77
|
|EREGL
|24,76
|1.704.908.774
|% -2,67
|
|TUPRS
|142,90
|1.255.196.124
|% -4,54
|
|THYAO
|18,69
|1.244.299.658
|% -1,01
|
|YKBNK
|3,53
|1.019.104.205
|% 1,44
|
|GARAN
|11,81
|2.780.519.863
|% -0,59
|
|SISE
|12,78
|2.161.520.184
|% -3,77
|
|ODAS
|1,38
|200.054.550
|% 0,73
|
|DOHOL
|2,66
|386.151.117
|% -4,32
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0632
|11,0893
|% -9,03
|
|Euro
|12,5069
|12,5934
|% -9,01
|
|Sterlin
|14,7972
|14,8714
|% -8,96
|
|Frank
|11,9583
|12,0304
|% -9,54
|
|Riyal
|2,9332
|2,9480
|% -9,46
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-0,86
|
|Altın Gr.
|640
|641
|-67,22
|
|Cumhuriyet
|4.151
|4.214
|-691,00
|
|Tam
|4.285
|4.430
|-508,25
|
|Yarım
|2.071
|2.143
|-245,85
|
|Çeyrek
|1.039
|1.071
|-122,93
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,10
|8,11
|-0,85
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,22
|