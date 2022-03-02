***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 13:02
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006436
BIST
13:101.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,72
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.993
En Düşük
1.962
13:1014,0743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1787
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
13:1015,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
13:10875,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,03
|Açılış
|: 875,00
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KSTUR
|264,00
|251.592
|% 10,00
|
|PRKAB
|43,50
|24.633.458
|% 9,96
|
|ISGYO
|6,65
|230.547.045
|% 9,92
|
|KONKA
|11,08
|119.745.860
|% 9,92
|
|DOBUR
|69,95
|5.765.957
|% 8,45
|
|KARYE
|15,56
|33.439.942
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|149.501
|% -9,87
|
|ORMA
|30,28
|350.308
|% -8,24
|
|ATSYH
|14,70
|1.020.430
|% -7,95
|
|AKFGY
|3,71
|39.870.012
|% -7,48
|
|KRDMD
|12,74
|2.857.244.322
|% 3,92
|
|THYAO
|25,44
|1.779.200.848
|% 0,71
|
|EREGL
|34,06
|1.601.632.809
|% 2,65
|
|ASELS
|23,58
|1.027.596.607
|% -1,75
|
|TUPRS
|198,80
|661.681.266
|% 2,95
|
|KRDMD
|12,74
|2.857.244.322
|% 3,92
|
|YKBNK
|3,71
|413.894.038
|% 2,20
|
|THYAO
|25,44
|1.779.200.848
|% 0,71
|
|GARAN
|11,72
|647.842.873
|% 0,86
|
|AKBNK
|7,12
|346.678.465
|% 1,14
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0634
|14,0743
|% 1,29
|
|Euro
|15,6095
|15,6633
|% 1,01
|
|Sterlin
|18,6804
|18,7741
|% 1,22
|
|Frank
|15,2767
|15,3687
|% 1,39
|
|Riyal
|3,7421
|3,7609
|% 1,39
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-12,00
|
|Altın Gr.
|874
|874
|5,21
|
|Cumhuriyet
|5.821
|5.908
|108,00
|
|Tam
|5.784
|5.930
|99,17
|
|Yarım
|2.795
|2.869
|47,98
|
|Çeyrek
|1.402
|1.434
|23,98
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,08
|