***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2022 16:21
***NUGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053489
BIST
17:052.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -10,41
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:0517,9407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0089
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:0518,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:051.036,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.036,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KRTEK
|22,00
|40.737.054
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.735.959
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|47.147.137
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.896.610
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.696.835
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|14.083.521
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|134.255.199
|% -9,88
|
|AKSUE
|29,00
|18.972.500
|% -9,77
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,30
|38.332.186
|% -9,11
|
|THYAO
|58,65
|4.404.523.050
|% -0,17
|
|ISCTR
|5,96
|2.372.253.442
|% -6,29
|
|SASA
|50,45
|1.633.315.079
|% -2,98
|
|EKGYO
|3,48
|1.602.261.342
|% 1,16
|
|TUPRS
|281,60
|1.535.006.694
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,48
|1.602.261.342
|% 1,16
|
|ISCTR
|5,96
|2.372.253.442
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,21
|1.368.575.731
|% 0,19
|
|ZOREN
|2,57
|626.361.727
|% 8,44
|
|MOBTL
|1,98
|431.730.288
|% 5,32
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9367
|17,9407
|% -0,05
|
|Euro
|18,3581
|18,3723
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,6544
|21,7630
|% 0,30
|
|Frank
|18,7681
|18,8811
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7563
|4,7802
|% 0,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|9,20
|
|Altın Gr.
|1.037
|1.037
|6,17
|
|Cumhuriyet
|6.916
|7.021
|41,00
|
|Tam
|6.948
|7.000
|13,00
|
|Yarım
|3.386
|3.422
|6,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|0,93
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20XU100
Endeks 2, 782 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 35, 784.00 milyon TL de
-
17:20KFEIN
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 405 adet işlem
-
17:19TTKOM
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 9.32 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 265, 211 adet işlem
-
17:18MZHLD
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 76.30 lira fiyatla işlem gören hissede 224, 143 adet işlem
-
17:17KERVT
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 370, 518 adet işlem