***NUGYO* *NRHOL* *IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.03.2021 09:09
***NUGYO******NRHOL******IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, NUGYO, NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920082
BIST
12:211.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,75
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:217,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:219,4528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0086
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:21443,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,55
|Açılış
|: 443,49
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:19
|PRZMA
|5,39
|6.606.050
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.534.738
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.630.662
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,91
|3.001.286
|% 9,94
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|269.506.731
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,21
|2.504.866.429
|% 0,28
|
|SASA
|47,10
|684.090.678
|% 7,93
|
|SISE
|7,17
|382.983.007
|% 1,41
|
|PETKM
|5,57
|371.030.293
|% 3,72
|
|AKBNK
|4,92
|354.101.552
|% 2,50
|
|GARAN
|7,21
|2.504.866.429
|% 0,28
|
|TSKB
|1,41
|130.016.597
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|194.571.319
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|147.765.370
|% 3,24
|
|GSRAY
|3,64
|269.506.731
|% -3,70
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9521
|7,9591
|% 0,24
|
|Euro
|9,4327
|9,4622
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,8903
|10,9450
|% 0,02
|
|Frank
|8,4786
|8,5296
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1164
|2,1270
|% 0,26
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,30
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.925
|2.969
|20,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|24,20
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|11,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|1,59
|