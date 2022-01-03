***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.01.2022 18:11
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Terra Gayrimenkul Değerleme
Değerleme Raporunun İçeriği
Nurol Park Projesi K Blok Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
Nurol Park Projesi - İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Kirazlı Köyü, Güneşli Çiftliği mevkii, 245DS4B pafta, 3153 adada konumlu 55.268,17 m2 yüzölçümlü 14 no'lu parsel üzerinde yer alan K blokta toplam 267 adet bağımsız bölüme ilişkin Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988220
BIST
10:121.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 31,20
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.958
En Düşük
1.940
10:1213,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1895
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
10:1214,9802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1784
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
10:12768,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,21
|Açılış
|: 768,21
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler10:12
|CRFSA
|46,22
|3.197.500
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|31.996.014
|% 9,93
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|INTEM
|105,00
|1.970.497
|% 6,65
|
|UZERB
|37,30
|155.019
|% 6,57
|
|PRKAB
|63,85
|37.632.582
|% -4,06
|
|SANEL
|6,17
|414.440
|% -3,29
|
|KSTUR
|257,00
|23.644
|% -2,95
|
|ORMA
|35,00
|109.025
|% -2,78
|
|ISBTR
|47.000,00
|47.000
|% -2,59
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|EREGL
|29,66
|205.701.840
|% 1,44
|
|SISE
|14,19
|154.031.022
|% 2,38
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|GARAN
|11,49
|127.488.272
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,25
|72.456.894
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,48
|59.674.411
|% 0,58
|
|TSPOR
|7,07
|102.644.290
|% 6,16
|
|KRDMD
|9,68
|130.686.105
|% 2,33
|
|THYAO
|22,36
|286.408.819
|% 2,38
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2307
|13,2578
|% 1,45
|
|Euro
|14,9190
|14,9802
|% 1,21
|
|Sterlin
|17,7664
|17,8555
|% 0,97
|
|Frank
|14,3501
|14,4365
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5129
|3,5305
|% 0,99
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,29
|
|Altın Gr.
|767
|767
|7,78
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,68
|0,03
|
|B. Petrol
|79,07
|79,07
|0,09
|
Seans Raporu
10:12
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