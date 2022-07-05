***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 05/07/2022 05/07/2022 10613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041636BIST