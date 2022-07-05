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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

05.07.2022 15:29
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Açıklamalar

Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 05/07/2022 05/07/2022 10613



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041636


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