***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
05.07.2022 15:29
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesine ilişkin değişiklik 05.07.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.07.2022 tarihinde 10613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili değişiklikleri içeren hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 05/07/2022 05/07/2022 10613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041636
BIST
16:442.368
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -37,75
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.368
16:4417,0209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1947
|Açılış
|: 17,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:4417,4732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0636
|Açılış
|: 17,5100
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|Önceki Kapanış
|: 17,5850
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17,6240
En Düşük
17,4582
16:44980,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,43
|Açılış
|: 980,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:44
|GEREL
|4,62
|47.755.249
|% 10,00
|
|GZNMI
|45,46
|29.867.754
|% 8,03
|
|CANTE
|43,08
|43.831.664
|% 7,70
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
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|ULUSE
|207,00
|13.906.794
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DYOBY
|11,98
|15.674.221
|% -6,04
|
|THYAO
|46,78
|3.436.682.089
|% -1,89
|
|EREGL
|25,90
|1.364.629.057
|% -0,23
|
|HEKTS
|30,56
|1.262.158.404
|% 6,11
|
|SISE
|21,10
|1.248.311.798
|% -0,47
|
|SASA
|39,84
|1.166.287.175
|% -1,63
|
|EKGYO
|2,81
|1.031.993.520
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,21
|781.023.213
|% -1,64
|
|ODAS
|2,75
|442.901.881
|% 0,73
|
|TSKB
|1,95
|185.350.921
|% -1,52
|
|KRDMD
|10,61
|791.723.325
|% -0,56
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0070
|17,0209
|% 1,16
|
|Euro
|17,4518
|17,4732
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,2801
|20,3818
|% -0,02
|
|Frank
|17,5303
|17,6359
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5205
|4,5432
|% 1,22
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-17,01
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.670
|31,00
|
|Tam
|6.570
|6.653
|27,00
|
|Yarım
|3.216
|3.253
|13,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,49
|19,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|-0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|-4,75
|
Seans Raporu
16:44
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16:59BMSCH
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 10.39 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 264, 404 adet işlem
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16:57BERA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 14.51 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 006, 976 adet işlem
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16:56PENGD
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 445, 964 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 2, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 34 altında . İşlem hacmi 23, 053.00 milyon TL de
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16:51DOKTA
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 30.94 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 133 adet işlem