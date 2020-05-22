***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 0 0 100.000.000 0 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983Transferler0 0 0 0 0 0 0 -235.960.059 235.960.059 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -101.371 0 0 -95.844.704 -95.946.075 -95.946.075Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 0 100.000.000 0 -135.610 4.802.656 -203.307.400 -95.844.704 -114.485.058 -114.485.058Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.287.747 -276.799 7.021.505 -205.526.249 -290.516.489 356.770.866 356.770.866Transferler0 0 0 0 -54.550 0 0 -290.461.939 290.516.489 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -38.057 0 -82.838.101 -82.876.158 -82.876.158Dönem Sonu Bakiyeler205.000.000 360.000.000 -2.218.849 275.000.000 8.233.197 -314.856 7.021.505 -495.988.188 -82.838.101 273.894.708 273.894.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.295.003 -149.493.401Dönem Karı (Zararı)-82.838.101 -95.844.704Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler99.324.114 108.416.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 169.249 116.169Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler321.897 67.979Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 58.608.190 79.317.557Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler40.224.778 32.799.375Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.885.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -3.885.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler51.808.990 -161.980.947Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.465.885 6.609.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler424.549 18.627.031Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler21.023.733 24.401.996Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.128.913 1.947.026Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.164.794 12.535.812Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.352.117 -209.784.832Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)31.608.907 -12.256.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.772.494 -4.061.411Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları68.295.003 -149.409.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -83.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.563 6.336.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.563 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.563 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.500.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -163.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-67.662.096 183.480.244Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri657.867.871 85.800.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-690.479.138 -107.088.643İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-22.300.628 274.034.678Ödenen Faiz-58.867.892 -44.241.010Alınan Faiz1.827.715 1.300.683Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)44.289.976 -26.325.464YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.344 40.322.936NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)606.344 40.322.936DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.606.605 9.360.482DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.212.949 49.683.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 95.472.073 139.155.705Ticari Alacaklar27.383.553 36.761.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4,6 1.484.914 969.931İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 25.898.639 35.791.596Diğer Alacaklar5.807.755 5.807.755İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.807.755 5.807.755Stoklar7 339.790.534 360.814.267Peşin Ödenmiş Giderler16.569.009 14.877.649İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4,8 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.569.009 14.877.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 323.983 238.443Diğer Dönen Varlıklar13 23.360.770 23.915.880ARA TOPLAM508.707.677 581.571.226TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR508.707.677 581.571.226DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.672.251 3.760.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.672.251 3.760.162Diğer Alacaklar970.543 1.395.092İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar970.543 1.395.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.028.358.000 1.028.358.000Maddi Duran Varlıklar10 11.604.401 11.747.087Peşin Ödenmiş Giderler8 13.443.079 12.005.526Diğer Duran Varlıklar13 108.323.914 105.112.398TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.165.372.188 1.162.378.265TOPLAM VARLIKLAR1.674.079.865 1.743.949.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 320.071.119 366.625.364İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar320.071.119 366.625.364Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 278.166.744 369.325.880Ticari Borçlar20.843.757 28.008.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4,6 17.391.914 17.641.682İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.451.843 10.366.869Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar147.247 705.000Diğer Borçlar39.102.297 57.050.808İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 34.750.180 56.720.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.352.117 330.139Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)77.109.438 39.209.042İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 77.109.438 39.209.042Kısa Vadeli Karşılıklar9.353.947 10.732.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar525.773 223.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 8.828.174 10.509.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 262.021 1.083.912ARA TOPLAM745.056.570 872.741.211TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER745.056.570 872.741.211UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 654.075.618 507.180.713Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 408.376 6.699.865Uzun Vadeli Karşılıklar644.593 556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar644.593 556.836TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER655.128.587 514.437.414TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.400.185.157 1.387.178.625ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar273.894.708 356.770.866Ödenmiş Sermaye14 205.000.000 205.000.000Sermaye Avansı14 360.000.000 360.000.000Geri Alınmış Paylar (-)14 -2.218.849 -2.218.849Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 275.000.000 275.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.918.341 8.010.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.918.341 8.010.948Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)8.233.197 8.287.747Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -314.856 -276.799Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.021.505 7.021.505Girişim Sermayesi Fonu7.021.505 7.021.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-495.988.188 -205.526.249Net Dönem Karı veya Zararı-82.838.101 -290.516.489TOPLAM ÖZKAYNAKLAR273.894.708 356.770.866TOPLAM KAYNAKLAR1.674.079.865 1.743.949.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 54.661.550 57.977.125Satışların Maliyeti15 -22.404.376 -29.459.348TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.257.174 28.517.777BRÜT KAR (ZARAR)32.257.174 28.517.777Genel Yönetim Giderleri16 -6.627.526 -7.353.362Pazarlama Giderleri16 -8.169.096 -8.776.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 9.049.930 3.622.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -7.744.652 -3.122.913ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.765.830 12.887.349Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 3.885.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)18.765.830 16.772.349Finansman Gelirleri19 1.827.715 1.300.683Finansman Giderleri19 -103.431.646 -113.917.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-82.838.101 -95.844.704SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-82.838.101 -95.844.704DÖNEM KARI (ZARARI)-82.838.101 -95.844.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-82.838.101 -95.844.704Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi pay başına kayıp GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-38.057 -101.371Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.057 -101.371Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-38.057 -101.371TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-82.876.158 -95.946.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-82.876.158 -95.946.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846662BIST