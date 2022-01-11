Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.01.2022 13:24
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     28/12/2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimiz yönetim kurulunun almış olduğu 28/12/2021 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 11/01/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992713


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:132.059
Değişim :  0,68% |  13,91
Açılış :  2.060  
Önceki Kapanış :  2.045  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.018
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 10,45 140.322.103 % 10,00  
ORCAY 36,30 17.296.307 % 10,00  
UZERB 61,90 683.562 % 9,95  
BLCYT 15,48 27.060.955 % 9,94  
EMNIS 21,74 1.218.788 % 9,91  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Dolar 13,8266 13,8529 % 0,23  
Euro 15,6809 15,7045 % 0,29  
Sterlin 18,7456 18,8396 % 0,19  
Frank 14,8837 14,9734 % 0,25  
Riyal 3,6776 3,6960 % 0,19  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 5,96  
Altın Gr. 805 805 4,57  
Cumhuriyet 5.344 5.425 34,00  
Tam 5.321 5.456 36,41  
Yarım 2.572 2.639 17,61  
Çeyrek 1.290 1.320 8,81  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 0,11  
Gümüş Gr. 10,07 10,09 0,10  
B. Petrol 81,93 81,93 1,06  
Seans Raporu 16:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru