***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 13:24
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28/12/2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Şirketimiz yönetim kurulunun almış olduğu 28/12/2021 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 11/01/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992713
BIST
16:132.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 13,91
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:1313,8413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0205
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:1315,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0451
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:13804,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,56
|Açılış
|: 804,92
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:11
|KRDMA
|10,45
|140.322.103
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.296.307
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.060.955
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,10
|63.737.986
|% -5,83
|
|RALYH
|10,79
|62.417.228
|% -5,10
|
|IHAAS
|9,70
|12.692.250
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,60
|232.607.145
|% -4,71
|
|KRDMD
|12,53
|4.648.234.053
|% 8,48
|
|THYAO
|27,10
|3.978.863.949
|% 1,50
|
|EREGL
|31,50
|3.163.043.007
|% 3,28
|
|GARAN
|11,86
|2.109.526.068
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,78
|1.329.727.909
|% 2,16
|
|KRDMD
|12,53
|4.648.234.053
|% 8,48
|
|YKBNK
|3,78
|1.329.727.909
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,42
|653.422.887
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|2.109.526.068
|% 1,02
|
|DOHOL
|3,11
|550.532.846
|% 0,65
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8266
|13,8529
|% 0,23
|
|Euro
|15,6809
|15,7045
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7456
|18,8396
|% 0,19
|
|Frank
|14,8837
|14,9734
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6776
|3,6960
|% 0,19
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,96
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,06
|
Seans Raporu
16:11
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16:26GEDZA
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Endeks 2, 057 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 31, 215.00 milyon TL de
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16:21EMNIS
Yüzde 9.91 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 062 adet işlem
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16:20KRSTL
Yüzde 8.37 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 607, 497 adet işlem