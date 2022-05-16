***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 17:21
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /911802, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/913753) Ahmet Başar GOGEN atanmış olup, iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sn. Ahmet Başar Gogen
Telefon: 02122868240
Faks:02122859956
E-posta: yatirimci@nurolgyo.com.tr
Sn. Nil Mendağ
Telefon: 02122868240
Faks:02122859956
E-posta: yatirimci@nurolgyo.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030590
BIST
17:562.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -26,75
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.392
17:5615,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0865
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
17:5616,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1054
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
17:56906,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,08
|Açılış
|: 906,91
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DAGHL
|22,00
|1.507.639
|% 10,00
|
|IMASM
|35,26
|17.633.912
|% 9,98
|
|BAGFS
|17,63
|88.114.613
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.475.208
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.600.186
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.672.601
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.476.457
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.969.354
|% -9,84
|
|SKTAS
|3,92
|25.688.567
|% -9,68
|
|GENIL
|18,19
|244.266.210
|% -9,68
|
|THYAO
|42,96
|4.638.724.286
|% 1,13
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|SAHOL
|19,30
|1.763.237.390
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,89
|1.547.647.086
|% -4,98
|
|SISE
|19,35
|1.440.466.882
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,64
|1.016.999.853
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,34
|940.154.551
|% -4,62
|
|KARSN
|5,44
|718.287.116
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,12
|140.959.120
|% 2,75
|
|GARAN
|14,96
|1.842.489.836
|% -0,13
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5429
|15,5640
|% 0,56
|
|Euro
|16,1985
|16,2188
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,9909
|19,0861
|% 0,35
|
|Frank
|15,4103
|15,5031
|% 0,14
|
|Riyal
|4,1339
|4,1546
|% 0,49
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|1,96
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,45
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,21
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,36
|
Seans Raporu
17:56
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
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17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında