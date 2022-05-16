***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.05.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi hükmü çerçevesinde Şirketimiz Genel Müdürü'ne bağlı Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği'ne, mevzuatta öngörülen görevleri yürütmek ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini yapmak üzere (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /911802, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/913753) Ahmet Başar GOGEN atanmış olup, iletişim bilgileri ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev yapan diğer personele ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.Sn. Ahmet Başar GogenTelefon: 02122868240Faks:02122859956E-posta: yatirimci@nurolgyo.com.trSn. Nil MendağTelefon: 02122868240Faks:02122859956E-posta: yatirimci@nurolgyo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030590BIST