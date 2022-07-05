***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.07.2022 14:54
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
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Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041619
BIST
15:192.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,93
|Açılış
|: 2.418
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En Düşük
2.387
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En Düşük
16,7799
15:1917,5443
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|Açılış
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15:19986,80
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|Açılış
|: 986,80
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|: 977,78
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986,91
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler15:19
|GZNMI
|45,84
|26.868.820
|% 8,94
|
|OYAYO
|10,29
|12.532.943
|% 8,20
|
|CANTE
|43,16
|36.500.621
|% 7,90
|
|GEREL
|4,52
|31.278.510
|% 7,62
|
|PEGYO
|2,28
|54.175.031
|% 7,55
|
|ULUSE
|207,00
|12.956.457
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|SANFM
|14,87
|6.026.332
|% -6,14
|
|THYAO
|46,88
|2.631.505.538
|% -1,68
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|EREGL
|26,06
|1.138.891.757
|% 0,39
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|HEKTS
|30,20
|1.078.595.254
|% 4,86
|
|SASA
|39,98
|989.452.564
|% -1,28
|
|SISE
|21,16
|938.708.333
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,84
|922.247.736
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,27
|654.751.132
|% -0,23
|
|ODAS
|2,77
|373.119.198
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|150.685.161
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,74
|707.577.827
|% 0,66
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,0229
|17,0376
|% 1,26
|
|Euro
|17,5293
|17,5443
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,3228
|20,4247
|% 0,19
|
|Frank
|17,5452
|17,6509
|% 0,73
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|Riyal
|4,5170
|4,5397
|% 1,14
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|15:19
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,48
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.667
|28,00
|
|Tam
|6.571
|6.651
|25,00
|
|Yarım
|3.216
|3.252
|12,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.626
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|-0,01
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|B. Petrol
|112
|112
|-1,80
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