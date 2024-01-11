***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2024 18:21
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower ve Nurol Life Projelerinde yaklaşık 91.6 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir.
Yine Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı (KDV hariç) yaklaşık 9.7 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238621
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0414
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0742
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.943,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.943,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|IDEAS
|144,80
|68.038.549
|% 9,95
|
|CATES
|50,70
|631.597.032
|% 9,93
|
|BAYRK
|23,24
|56.182.037
|% 9,93
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|SUMAS
|230,00
|1.917.394
|% -5,23
|
|ATATP
|127,00
|257.137.722
|% -4,87
|
|ELITE
|49,96
|129.833.232
|% -4,84
|
|ASTOR
|102,00
|2.711.716.126
|% 0,99
|
|ALFAS
|88,90
|1.664.505.990
|% 5,08
|
|EKOS
|54,00
|1.651.065.310
|% 2,27
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% -3,27
|
|PGSUS
|711,50
|1.462.562.935
|% 0,07
|
|BEGYO
|4,89
|368.154.273
|% 9,89
|
|ODAS
|8,54
|605.302.004
|% 0,12
|
|REEDR
|24,86
|1.490.757.795
|% -3,27
|
|QUAGR
|3,98
|159.070.425
|% -0,50
|
|MHRGY
|5,15
|196.463.954
|% 3,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9974
|30,0014
|% 0,14
|
|Euro
|32,9332
|32,9623
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,0046
|38,1952
|% -0,06
|
|Frank
|34,9094
|35,1197
|% -0,39
|
|Riyal
|7,9745
|8,0145
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|914,64
|916,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,12
|988,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,08
|2.018,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
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17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU