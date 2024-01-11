***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak, satışların devam ettiği Nurol Tower ve Nurol Life Projelerinde yaklaşık 91.6 milyon TL tutarında (KDV hariç) satış gerçekleşmiştir.Yine Şirketimiz portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak yıllık kira bedeli toplamı (KDV hariç) yaklaşık 9.7 milyon TL olan kira sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238621BIST