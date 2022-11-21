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***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

21.11.2022 18:25
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi


***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )

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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli geri alım kararı kapsamında,
21.11.2022 tarihinde 240.800.000 TL nominal değerde TRSNGYO72314 ISIN kodlu Şirketimiz özel sektör tahvilinin alımı 1,0242056 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 246.628.708,48 TL'dir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
21/11/2022 Alım (Buy) TRSNGYO72314 240.800.000 240.800.000 1,0242 246.628.708,48 0 240.800.000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081469


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GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
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Sterlin 21,8838 21,9936 % -0,74  
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Riyal 4,9400 4,9648 % 0,07  
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Altın Gr. 1.038 1.038 -8,29  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.950 7.049 -82,00  
Yarım 3.381 3.446 -40,00  
Çeyrek 1.685 1.722 -21,00  
Gümüş.Ons 20,71 20,74 -0,18  
Gümüş Gr. 12,39 12,41 -0,11  
B. Petrol 82,47 82,47 -5,15  
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