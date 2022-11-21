***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
21.11.2022 18:25
***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
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Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli geri alım kararı kapsamında,
21.11.2022 tarihinde 240.800.000 TL nominal değerde TRSNGYO72314 ISIN kodlu Şirketimiz özel sektör tahvilinin alımı 1,0242056 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 246.628.708,48 TL'dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi İşlemin Niteliği ISIN Kodu İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Sermaye Piyasası Aracı Adedi İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlem Öncesi Sahip Olunan Nominal Tutar (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Nomial Tutar (TL)
21/11/2022 Alım (Buy) TRSNGYO72314 240.800.000 240.800.000 1,0242 246.628.708,48 0 240.800.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081469
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1648
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.038,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,33
|Açılış
|: 1.038,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.037,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6210
|18,6266
|% 0,09
|
|Euro
|19,0573
|19,0702
|% -0,86
|
|Sterlin
|21,8838
|21,9936
|% -0,74
|
|Frank
|19,3505
|19,4671
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-14,29
|
|Altın Gr.
|1.038
|1.038
|-8,29
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.950
|7.049
|-82,00
|
|Yarım
|3.381
|3.446
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.722
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-5,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de