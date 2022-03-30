***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 310.200.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 335.348.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENGYO00018 10.404.000B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 299.796.000 25.148.000 8,38837 B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 310.200.000 25.148.000,000 8,10702Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Nurol Holding A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.03.2022SPK Başvuru Tarihi 18.03.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25/03/2022 tarih ve 2022/6 sayılı toplantısında, tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilen payların satış işlemleri 24/03/2022 tarihi itibariyle tamamlandığından, Şirket Esas Sö