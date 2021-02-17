***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2021 12:54
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910321
BIST
14:311.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:317,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:318,4611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:31402,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,71
|Açılış
|: 402,92
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ATEKS
|59,95
|14.889.051
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.647.274
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|153.149.695
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|351.212.057
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|NIBAS
|34,30
|50.233.647
|% -9,11
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,50
|118.091.856
|% -6,91
|
|VAKBN
|4,62
|1.756.982.759
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.293.358
|% 9,90
|
|SASA
|42,70
|1.302.710.847
|% 3,69
|
|KOZAL
|146,30
|1.173.041.330
|% 1,04
|
|GARAN
|9,70
|1.091.132.931
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,54
|653.904.381
|% 0,65
|
|VAKBN
|4,62
|1.756.982.759
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.479.293.358
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|538.859.340
|% 0,00
|
|KARSN
|5,06
|697.421.730
|% 3,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0079
|7,0106
|% 0,25
|
|Euro
|8,4577
|8,4611
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,6854
|9,7340
|% -0,09
|
|Frank
|7,7952
|7,8422
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8631
|1,8725
|% 0,26
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,70
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|