***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 17:59
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NUHCM]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036112
BIST
17:592.540
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -107,82
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.533
17:5917,1150
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,3608
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1972
En Düşük
16,7519
17:5918,4532
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 0,4799
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,5096
En Düşük
17,8912
17:591.020,74
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 22,92
|Açılış
|: 1.020,74
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.025,00
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|55,35
|22.740.936
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,61
|27.056.983
|% 9,66
|
|FONET
|11,85
|93.338.631
|% 7,14
|
|ULUUN
|22,04
|601.389.632
|% 6,99
|
|UFUK
|45,00
|832.990
|% 5,98
|
|OYYAT
|76,50
|87.675.555
|% -10,00
|
|DAGHL
|29,36
|7.088.693
|% -9,99
|
|TETMT
|236,70
|31.408.234
|% -9,97
|
|TOASO
|66,05
|1.764.140.441
|% -9,95
|
|RYGYO
|4,46
|109.325.792
|% -9,90
|
|THYAO
|46,68
|6.630.258.081
|% -3,67
|
|SISE
|21,86
|3.889.225.530
|% -5,29
|
|SASA
|42,82
|2.940.085.636
|% -1,52
|
|KRDMD
|14,70
|2.576.268.840
|% -2,78
|
|EREGL
|34,30
|2.495.899.665
|% -1,15
|
|EKGYO
|2,68
|1.051.449.242
|% -5,63
|
|SEGYO
|1,26
|427.299.662
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,99
|1.143.083.637
|% -6,12
|
|TSKB
|2,31
|639.258.667
|% -4,15
|
|YKBNK
|4,58
|1.151.720.035
|% -6,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1110
|17,1282
|% 2,23
|
|Euro
|18,4102
|18,4503
|% 2,65
|
|Sterlin
|21,4034
|21,5108
|% 1,78
|
|Frank
|17,4841
|17,5895
|% 1,91
|
|Riyal
|4,5465
|4,5693
|% 2,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|4,13
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|22,43
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|166,00
|
|Tam
|6.786
|6.957
|172,91
|
|Yarım
|3.280
|3.365
|83,64
|
|Çeyrek
|1.645
|1.683
|41,82
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,15
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,19
|
|B. Petrol
|122
|122
|1,28
|