***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:18
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080326
BIST
15:054.725
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 68,11
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:0518,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:0519,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1309
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:051.067,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.067,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|FONET
|16,18
|108.723.978
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|83.539.998
|% 9,99
|
|YAYLA
|7,06
|105.532.721
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|157.887.483
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,12
|737.097.353
|% -9,04
|
|CASA
|135,80
|1.410.556
|% -9,04
|
|ORMA
|58,40
|288.193
|% -7,30
|
|YKBNK
|11,50
|6.139.406.566
|% 6,58
|
|THYAO
|106,20
|5.881.528.721
|% -2,57
|
|VAKBN
|10,24
|3.107.459.120
|% 9,40
|
|SASA
|184,70
|2.814.530.995
|% 8,84
|
|SISE
|35,64
|2.794.595.689
|% -0,67
|
|YKBNK
|11,50
|6.139.406.566
|% 6,58
|
|SKBNK
|2,43
|1.116.341.322
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.386.670.988
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.189.913.850
|% 1,62
|
|VAKBN
|10,24
|3.107.459.120
|% 9,40
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6144
|% 0,07
|
|Euro
|19,3919
|19,4023
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,0841
|22,1949
|% 0,39
|
|Frank
|19,7310
|19,8499
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,07
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,57
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.086
|7.197
|2,00
|
|Yarım
|3.441
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,96
|21,99
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,16
|0,24
|
|B. Petrol
|94,05
|94,05
|0,19
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20PCILT
Yüzde 8.55 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 237 adet işlem
-
15:19ISCTR
Yüzde 6.37 oranında artışla 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 506, 754, 050 adet işlem
-
15:18JANTS
Yüzde 9.84 oranında artışla 151.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 621, 559 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 91, 776.00 milyon TL de
-
15:17YESIL
Yüzde 5.96 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 593, 537 adet işlem