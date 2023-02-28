***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2023 10:00
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117474
BIST
11:115.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 38,41
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1118,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1120,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:111.098,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:09
|ALFAS
|221,60
|45.758.184
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|PINSU
|9,49
|47.028.850
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.187.778
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.848.470
|% 9,97
|
|CIMSA
|116,40
|366.461.922
|% -8,71
|
|METUR
|4,91
|23.392.744
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|FMIZP
|141,50
|19.715.963
|% -5,79
|
|OYAKC
|48,84
|2.132.543.557
|% 1,08
|
|THYAO
|143,90
|2.105.594.860
|% 0,35
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|EREGL
|44,38
|1.404.916.688
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,47
|932.431.163
|% -0,82
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|YKBNK
|10,01
|752.932.836
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,77
|595.518.093
|% 1,29
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8881
|18,8910
|% 0,02
|
|Euro
|20,0353
|20,0437
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6701
|22,7838
|% -0,15
|
|Frank
|20,0578
|20,1786
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0177
|5,0428
|% 0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|