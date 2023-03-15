***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2023 10:05
***NUHCM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NUHCM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124881
BIST
13:245.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -42,19
|Açılış
|: 5.207
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.146
13:2418,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
13:2420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1783
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
20,1830
13:241.163,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,43
|Açılış
|: 1.163,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler13:22
|GOKNR
|17,71
|56.232.987
|% 10,00
|
|MARKA
|10,70
|17.824.180
|% 9,97
|
|EMKEL
|12,39
|257.833.296
|% 9,94
|
|ONCSM
|127,40
|84.135.671
|% 9,92
|
|VKING
|48,26
|26.121.432
|% 9,38
|
|KATMR
|1,37
|47.420.888
|% -16,97
|
|MMCAS
|4,64
|59.888
|% -9,90
|
|TUCLK
|28,98
|38.043.475
|% -8,35
|
|GLRYH
|10,03
|30.067.693
|% -6,52
|
|PENTA
|26,08
|621.923.588
|% -6,46
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|TUPRS
|580,40
|2.622.839.611
|% 4,54
|
|EREGL
|39,52
|1.803.593.932
|% -0,30
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|THYAO
|132,00
|1.554.049.004
|% -0,23
|
|ISCTR
|14,29
|2.643.455.928
|% -0,56
|
|YKBNK
|11,12
|1.733.239.026
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,33
|801.202.816
|% -3,04
|
|AKBNK
|18,66
|1.329.457.918
|% 0,59
|
|KRDMD
|20,16
|1.381.281.114
|% -1,08
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9803
|18,9844
|% 0,05
|
|Euro
|20,2003
|20,2073
|% -0,78
|
|Sterlin
|22,9344
|23,0495
|% -0,30
|
|Frank
|20,5759
|20,6999
|% -0,49
|
|Riyal
|5,0389
|5,0642
|% 0,00
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.163
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.822
|7.940
|19,00
|
|Tam
|7.867
|7.915
|1,00
|
|Yarım
|3.844
|3.873
|1,00
|
|Çeyrek
|1.922
|1.936
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|0,09
|
|B. Petrol
|77,71
|77,71
|0,26
|