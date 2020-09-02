***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 11:38
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Eskiyapan Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872877
BIST
13:281.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:287,3819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:288,7584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:28467,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 467,35
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PKENT
|1.131,30
|4.257.439
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.600.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|4,26
|22.620.474
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|KENT
|515,00
|8.415.439
|% -9,01
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|FENER
|30,94
|596.692.382
|% 9,72
|
|GSRAY
|3,42
|530.039.147
|% 7,89
|
|SISE
|6,17
|430.379.223
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,28
|408.078.144
|% 5,81
|
|ASELS
|16,79
|367.322.070
|% -0,24
|
|GSRAY
|3,42
|530.039.147
|% 7,89
|
|BJKAS
|3,28
|408.078.144
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,78
|201.870.188
|% 1,14
|
|PETKM
|3,98
|333.118.833
|% 0,51
|
|IHLAS
|0,90
|70.379.845
|% 5,88
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3811
|7,3839
|% 0,22
|
|Euro
|8,7592
|8,7626
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,8357
|9,8851
|% 0,09
|
|Frank
|8,0776
|8,1263
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% 0,25
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-2,42
|
|Altın Gr.
|467
|468
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|3,17
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,54
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,57
|45,57
|-0,01
|