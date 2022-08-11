***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.08.2022 11:57
***NUHCM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NUHCM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pırıl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054504
BIST
15:032.855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 25,75
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
15:0317,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0979
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
15:0318,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1640
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
15:031.037,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.037,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.037,80
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler15:02
|BARMA
|43,56
|7.193.063
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|126.150.327
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|433.478.417
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|43.443.609
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.015.649
|% 9,84
|
|TIRE
|19,84
|204.089.906
|% -9,98
|
|KZBGY
|31,80
|47.234.957
|% -8,83
|
|PAMEL
|190,00
|13.832.570
|% -8,65
|
|OLMK
|11,73
|50.780.189
|% -8,36
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|THYAO
|60,80
|4.467.892.559
|% 1,08
|
|AKBNK
|9,97
|1.859.512.253
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,57
|1.767.027.094
|% 2,96
|
|SASA
|52,85
|1.580.940.503
|% 0,09
|
|SISE
|24,30
|1.428.149.032
|% 1,25
|
|YKBNK
|5,57
|1.767.027.094
|% 2,96
|
|EKGYO
|3,62
|922.294.856
|% -0,28
|
|DOHOL
|4,21
|874.994.630
|% 0,48
|
|AKBNK
|9,97
|1.859.512.253
|% 1,73
|
|ISCTR
|6,12
|1.146.757.053
|% 1,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9491
|17,9623
|% 0,52
|
|Euro
|18,5680
|18,5839
|% 0,92
|
|Sterlin
|21,8624
|21,9721
|% 0,45
|
|Frank
|19,0259
|19,1406
|% 0,77
|
|Riyal
|4,7667
|4,7906
|% 0,57
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,72
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.905
|7.009
|-6,00
|
|Tam
|6.948
|6.999
|15,00
|
|Yarım
|3.385
|3.422
|8,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,07
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|1,07
|
Seans Raporu
15:02
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-
15:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, HEKTS
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 0.96 ) 2, 527
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BARMA, IZMDC, KIMMR, DMSAS, ASUZU, GSRAY
-
15:17
ISFIN, ORMA, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:17
TIRE, AYES, ARZUM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında