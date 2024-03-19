***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.03.2024 15:52
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.02.2024
Tescil Tarihi
19.03.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
19.03.2024 - 11046
Açıklamalar
Şirketimizin 24 Şubat 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Alınan genel kurul karaları, Körfez Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Mart 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260203
BIST