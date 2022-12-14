***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.12.2022 16:36
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Esas sözleşmemizin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesinin değiştirilmesini öngören ekli değişiklik tasarısının kabülüne, Sermaya Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na arz edilerek izin istenmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087161
BIST
17:395.187
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -69,24
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3918,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3919,8650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0496
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:391.086,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.086,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:39
|KRDMA
|19,03
|491.260.589
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.945.921
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.369.841
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|DGNMO
|8,93
|113.421.414
|% -9,06
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,49
|39.376.821
|% -6,65
|
|KRDMD
|18,82
|15.156.486.710
|% 0,00
|
|ASELS
|57,75
|8.042.194.236
|% -2,70
|
|THYAO
|140,80
|7.876.346.969
|% -2,22
|
|AKBNK
|17,83
|5.914.188.532
|% 2,12
|
|VAKBN
|11,26
|5.749.997.508
|% 6,73
|
|KRDMD
|18,82
|15.156.486.710
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,13
|5.180.346.768
|% 2,78
|
|SKBNK
|2,82
|1.715.357.122
|% 2,17
|
|VAKBN
|11,26
|5.749.997.508
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,70
|5.020.830.554
|% 1,30
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6475
|% 0,03
|
|Euro
|19,8526
|19,8650
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,9906
|23,1059
|% 0,07
|
|Frank
|20,0155
|20,1361
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:39
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17:54ARASE
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 219.80 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 100 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 5, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 143, 770.00 milyon TL de
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17:53MNDRS
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 9.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 807 adet işlem
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17:51KATMR
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 671, 853 adet işlem
-
17:50TUREX
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 698 adet işlem