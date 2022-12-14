***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz Esas sözleşmemizin "Kar Dağıtımı" başlıklı 27. maddesinin değiştirilmesini öngören ekli değişiklik tasarısının kabülüne, Sermaya Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na arz edilerek izin istenmesine, gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087161BIST