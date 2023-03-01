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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

01.03.2023 11:23
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023 - 23.02.2023
Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,6,7,10,13,19,26,29,30 29/01/1968 07/02/1968 3276
6 16/01/1969 27/01/1969 3567
3,8,10,11 09/11/1971 11/11/1971 4397
3,26 17/08/1973 24/08/1973 4932
6 01/06/1974 07/06/1974 5167
6 10/12/1984 12/12/1984 1156
6,33 23/10/1987 27/10/1987 1879
6 06/07/1989 12/07/1989 2314
3,5,6,7,13 12/10/1990 17/10/1990 2632
6,23,24,26,27,31,33,34,35 11/10/1991 16/10/1991 2882
3,10,26 09/04/1993 13/04/1993 3259
6 01/09/1993 07/09/1993 3357
6,7,8,10 21/07/1994 26/07/1994 3581
6,26 12/12/1995 14/12/1995 3936
3,6 18/07/1997 22/07/1997 4337
3,6 21/12/1998 15/02/1999 4731
2,4,6 02/09/1999 30/09/1999 4888
6,7,31 17/02/2000 18/02/2000 4986
4,16,20,21,26 12/06/2000 16/06/2000 5068
6 04/01/2002 14/01/2002 5464
6 06/08/2002 14/08/2002 5613
6,19,32 31/10/2005 09/11/2005 6427
3 03/10/2007 09/10/2007 6912
4,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,31,35 26/06/2012 09/07/2012 8107
13,14,15 19/04/2013 26/04/2013 8308
9,11,17,24 20/04/2015 27/04/2015 8808
3,6,23,32 12/04/2018 18/04/2018 9561
4,7,16 11/03/2021 16/03/2021 10288
27 27/02/2023 28/02/2023 10779



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118213


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EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
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Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
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