***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-157.934.418 157.934.418Düzeltmelerden Sonraki Tutar244.126.489 561.092.812Transferler87.715.405 62.408.581 -150.123.986Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.106.594 -700.561 160.793.620 156.986.465 -750 156.985.715Kar Payları-105.662.304 -105.662.304 -105.662.304Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması2 4.500 4.500Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 331.841.894 517.839.089 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 331.841.894 517.839.089 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler7.500.973 153.292.647 -160.793.620 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)143.488.923 -291.595 -2.679.228 570.249.742 710.767.842 -333