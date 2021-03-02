***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.03.2021 20:55
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -6.340.781 5.712 3.379.789 402.060.907 403.158.394 150.123.986 1.141.939.752 1.141.939.752
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-157.934.418 157.934.418
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
244.126.489 561.092.812
Transferler
87.715.405 62.408.581 -150.123.986
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.106.594 -700.561 160.793.620 156.986.465 -750 156.985.715
Kar Payları
-105.662.304 -105.662.304 -105.662.304
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
2 4.500 4.500
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 331.841.894 517.839.089 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 -9.447.375 5.712 2.679.228 331.841.894 517.839.089 160.793.620 1.193.263.913 3.750 1.193.267.663
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.500.973 153.292.647 -160.793.620 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.488.923 -291.595 -2.679.228 570.249.742 710.767.842 -333