***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









-27.495.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)421.243.693 554.176.618 133.296.420 182.803.068Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri50.303.737 -79.333.734 119.340.981 -39.268.370Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -112.255.250 -74.290.073 -38.384.411 -37.113.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 162.558.987 -5.043.661 157.725.392 -2.155.289SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)471.547.430 474.842.884 252.637.401 143.534.698DÖNEM KARI (ZARARI)471.547.430 474.842.884 252.637.401 143.534.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.878 315 158 158Ana Ortaklık Payları471.550.308 474.842.569 252.637.243 143.534.540Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 20 3,14000000 3,16000000 1,68000000 0,96000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-107.866.307 100.053.802 -7.024.178 42.145.066Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)-113.548.738 105.626.734 -7.393.871 44.363.228Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -364.494 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -364.494 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.682.431 -5.208.438 369.693 -2.218.162Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi0 72.899 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi5.682.431 -5.281.337 369.693 -2.218.162Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -2.679.228 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 -2.679.228 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-107.866.307 97.374.574 -7.024.178 42.145.066TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)363.681.123 572.217.458 245.613.223 185.679.764Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.878 315 -1.364 91Ana Ortaklık Payları363.684.001 572.217.143 245.614.587 185.679.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976378BIST