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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 18:14
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

-27.495.956
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
421.243.693 554.176.618 133.296.420 182.803.068
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.303.737 -79.333.734 119.340.981 -39.268.370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -112.255.250 -74.290.073 -38.384.411 -37.113.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 162.558.987 -5.043.661 157.725.392 -2.155.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
471.547.430 474.842.884 252.637.401 143.534.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
471.547.430 474.842.884 252.637.401 143.534.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.878 315 158 158
Ana Ortaklık Payları
471.550.308 474.842.569 252.637.243 143.534.540
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 3,14000000 3,16000000 1,68000000 0,96000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-107.866.307 100.053.802 -7.024.178 42.145.066
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-113.548.738 105.626.734 -7.393.871 44.363.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -364.494 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -364.494 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.682.431 -5.208.438 369.693 -2.218.162
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 72.899 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
5.682.431 -5.281.337 369.693 -2.218.162
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.679.228 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 -2.679.228 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-107.866.307 97.374.574 -7.024.178 42.145.066
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
363.681.123 572.217.458 245.613.223 185.679.764
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.878 315 -1.364 91
Ana Ortaklık Payları
363.684.001 572.217.143 245.614.587 185.679.673



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976378


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Çeyrek 912 932 2,21  
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Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,03  
B. Petrol 84,06 84,06 0,63  
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