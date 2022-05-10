***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652Transferler108.310.846 461.938.896 -570.249.742 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-82.286.228 82.115.112 -171.116 -106 -171.222Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.400.027 1.400.027 1.400.027Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıDönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 61.202.695 -8.545.522 447.653.713 802.813.003 82.115.112 1.574.790.746 3.311 1.574.794.057Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler18.090.338 624.337.278 -642.427.616 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.736.596 252.011.479 320.748.075 -523 320.747.552Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler150.213.600 39.338.145 168.078.540 -8.545.522 486.000.301 1.082.534.764 252.011.479 2.169.631.307 7.040 2.169.638.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI204.337.346 299.737.225Dönem Karı (Zararı)252.010.956 82.115.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler142.992.968 131.276.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.290.406 20.659.840Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.308.575 3.599.744Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 7.308.575 3.599.744Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.182.081 11.146.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.041.137 9.365.714Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.944 380.683Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 1.400.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.742.466 -5.022.661Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -15.453.181 -7.945.832Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 18.195.647 2.923.171Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.456.026 12.075.475Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -103.124Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -103.124Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 58.662.729 13.999.164Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.517.572 -1.201.764İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 76.224.979Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-5.131.743 -101.481İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-141.537.870 114.907.899Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-195.572.815 7.851.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-217.666.164 -45.763.379Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler147.923.572 -9.813.703Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler111.195.044 49.846.517Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.582.493 112.786.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları253.466.054 328.299.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.941.044 -1.401.958Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler12 -529.652 -478.171Vergi İadeleri (Ödemeleri)-46.658.012 -26.682.148YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.426.722 -36.132.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 327.015 50.787Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -96.849.304 -28.751.916Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.102.565 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.014.610Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.161.140Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.006.998 -578.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-189.692.229 -246.608.585Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri136.159.386Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.489.567Ödenen Temettüler14 -322.959.240 -225.320.400Ödenen Faiz-18.345.556 -1.744.450Alınan Faiz17 15.453.181 7.945.832YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.781.605 16.995.997NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-88.781.605 16.995.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 553.884.272 464.468.206DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 465.102.667 481.464.203Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 465.102.667 553.884.272Finansal Yatırımlar5 10.876.792 7.767.675Ticari Alacaklar7 612.785.021 424.520.781İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 21.200 17.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar612.763.821 424.502.981Diğer Alacaklar8 65.269.681 54.775.851İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar65.269.681 54.775.851Stoklar9 286.377.779 434.301.351Peşin Ödenmiş Giderler290.969.738 109.183.396Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.501 199.957Diğer Dönen Varlıklar85.309.656 63.613.731ARA TOPLAM1.816.701.835 1.648.247.014TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.816.701.835 1.648.247.014DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 617.210.001 528.950.900Ticari Alacaklar0 9.224.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 9.224.625Diğer Alacaklar8 3.222.353 2.039.034İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.222.353 2.039.034Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller188.916.458 193.887.280Maddi Duran Varlıklar872.765.652 804.057.072Kullanım Hakkı Varlıkları22.111.253 22.111.254Maddi Olmayan Duran Varlıklar44.785.309 42.956.443Şerefiye17.348.274 17.348.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.437.035 25.608.169Peşin Ödenmiş Giderler53.330.453 31.130.998Ertelenmiş Vergi Varlığı18 160.869.069 186.196.931Diğer Duran Varlıklar4.367.852 4.434.466TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.967.578.400 1.824.989.003TOPLAM VARLIKLAR3.784.280.235 3.473.236.017KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 400.543.200 248.000.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları164.559.381 161.583.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları164.559.381 161.583.007Banka Kredileri6 162.615.453 159.639.079Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.943.928 1.943.928Ticari Borçlar7 381.183.621 269.988.577İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar381.183.621 269.988.577Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 22.633.545 9.527.928Diğer Borçlar8 47.619.287 22.389.733İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.619.287 22.389.733Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.960.809 61.355.041Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü63.116.565 46.001.093Kısa Vadeli Karşılıklar36.060.746 25.803.966Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.510.071 5.864.583Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 19.550.675 19.939.383Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.937.982 296.427ARA TOPLAM1.151.615.136 844.945.772TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.151.615.136 844.945.772UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar357.645.673 335.699.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar357.645.673 335.699.744Banka Kredileri6 334.601.286 312.655.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 23.044.387 23.044.387Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar84.695.916 75.241.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 77.728.442 68.273.836Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12 6.967.474 6.967.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 20.685.163 45.499.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER463.026.752 456.440.210TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.614.641.888 1.301.385.982ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.169.631.307 2.171.842.472Ödenmiş Sermaye14 150.213.600 150.213.600Sermaye Düzeltme Farkları14 39.338.145 39.338.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.533.018 90.796.422Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)168.078.540 99.341.944Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.545.522 -8.545.522Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler486.000.301 467.909.963Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.082.534.764 781.156.726Net Dönem Karı veya Zararı252.011.479 642.427.616Kontrol Gücü Olmayan Paylar7.040 7.563TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.169.638.347 2.171.850.035TOPLAM KAYNAKLAR3.784.280.235 3.473.236.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.299.351.750 429.157.377Satışların Maliyeti15 -948.651.989 -313.178.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)350.699.761 115.979.352BRÜT KAR (ZARAR)350.699.761 115.979.352Genel Yönetim Giderleri-58.770.758 -40.977.185Pazarlama Giderleri-36.104.790 -16.557.402Araştırma ve Geliştirme Giderleri-9.760 -2.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.476.125 8.382.550Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.151.722 -14.280.064ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)267.138.856 52.545.218Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 31.085.010 8.615.320Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -1.513.983 -1.349.300FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)296.709.883 59.811.238Finansman Gelirleri17 77.405.259 67.278.064Finansman Giderleri17 -61.245.092 -23.227.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)312.870.050 103.861.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-60.859.094 -21.746.311Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -63.962.940 -23.060.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 3.103.846 1.313.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)252.010.956 82.115.006DÖNEM KARI (ZARARI)252.010.956 82.115.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-523 -106Ana Ortaklık Payları252.011.479 82.115.112Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 19 1,67770000 0,54670000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar106.875.845 60.911.100Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)112.500.469 64.424.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -364.493Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.624.624 -3.148.717Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 72.898Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-5.624.624 -3.221.615Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.875.845 60.911.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)358.886.801 143.026.106Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-523 -106Ana Ortaklık Payları358.887.324 143.026.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028585BIST